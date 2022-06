Caldo insopportabile, il Comune presta condizionatori portatili

Il Comune di Ancona dispone, per gli over 65, di un sistema di allarme nei casi di previsione delle ondate di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze.

Per informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili e sulla cautele da adottare in caso di ondate di calore, è disponibile presso la Residenza Comunale per anziani “Benincasa” il seguente numero telefonico: 071/54488 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle 14 alle 17,30. Sono disponibili inoltre alcuni condizionatori portatili per le situazioni di particolare criticità relative ad anziani non autosufficienti e indigenti, che ne facciano richiesta.