Ambulatorio aperto h24 e massima allerta negli ospedali: è allerta massima contro il caldo africano

ANCONA - L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, sulla base delle raccomandazioni del Ministero della Salute contenute nella Circolare diramata alle Regioni ieri 17 luglio, ha predisposto delle azioni organizzative per rafforzare la risposta ordinaria alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti vulnerabili, in queste giornate di caldo torrido.

Per quanto riguarda in particolare i Presidi Ospedalieri, è stato sensibilizzato tutto il personale del Triage presso i Pronto Soccorso per il riconoscimento precoce della sintomatologia per “colpo di calore”, creando un canale rapido di intervento e quindi evitare la disidratazione. E’ stato attuato con i tecnici un monitoraggio continuo degli impianti di climatizzazione dei reparti, soprattutto di quelli messi più a dura prova per le temperature mai registrate prima d’ora. Particolare attenzione viene data ai reparti per la fornitura costante di acqua ai degenti e agli operatori.

Massima attenzione viene rivolta anche al territorio; azioni mirate sono state intraprese a livello distrettuale. Il PAT di Chiaravalle, ad esempio, assicura assistenza h12, il PAT di Loreto assicura assistenza h24. L’Ambulatorio di Viale della Vittoria di Ancona è attivo tutte le notti e festivi. Sono stati sensibilizzati tutti i medici di medicina generale e tutti i pediatri di libera scelta, con invito ad una maggiore elasticità di orario degli studi e ambulatori, accogliendo subito pazienti se la sintomatologia fosse legata al colpo di calore. Sono state sensibilizzate tutte le direzioni delle strutture sanitarie convenzionate, delle RSA, delle altre strutture socio sanitarie dell’intera AST nonché delle guardie turistiche nei luoghi di villeggiatura, con indicazione delle misure utili da osservare.

L’AST ha inoltrato infine apposita comunicazione ai sindaci dei 50 comuni dell’intero territorio provinciale con richiesta di pubblicazione nei rispettivi siti delle linee guida e degli accorgimenti da adottare, diffondendo le informazioni anche attraverso associazioni di categoria (Confartigianato, sindacati dei pensionati) e tramite i siti della Croce Rossa Italiana e dell’Anpas. “Ho dato indicazione alle Aziende affinchè mettano in atto tutte le azioni utili alla tutela delle persone più anziane e fragili – ha detto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – il personale sanitario, che ringrazio, ha la sensibilità e le competenze per intervenire in questa situazione di emergenza”.