Dal panno bagnato al "trucco del ghiaccio": come resistere al caldo senza condizionatore

Temperature quasi africane, il condizionatore risolve i problemi in casa. Non tutti però ce l'hanno. Questo è un elenco di consigli per poter resistere all'afa senza particolari tecnologie domestiche.

Il trucco del ghiaccio

Se utilizzi il ventilatore ma l'aria non è abbastanza fresca puoi ricorrere a questo stratagemma facile e veloce: prendi una ciotola abbastanza capiente e riempila di ghiaccio, poi posizionala davanti alla ventola. In questo modo, il vapore freddo del ghiaccio si unirà all'aria e verrà diffuso dal ventilatore in tutto l'ambiente.

Pensa alla temperatura del corpo

Per ottenere refrigerio da queste torride giornate è importante occuparsi non solo della temperatura di casa, ma anche di quella del nostro corpo. Per abbassare la temperatura corporea e sentire meno caldo bevi molte bevande fresche e leggere, mangia tanta frutta e alimenti ad alto contenuto di umidità, applica un panno bagnato su polsi e collo e indossa vestiti leggeri.Inoltre, fare una bella doccia fredda prima di andare a dormire ti aiuterà ad abbassare la temperatura corporea ma anche a prenderti cura del tuo aspetto: l'acqua fredda, infatti, stimola la circolazione e chiudi i pori, risultando un vero e proprio rituale di bellezza.

Sembra strano ma...tieni chiuso!

Tenere chiusi persiane, vetri e tende è un ottimo stratagemma per combattere il caldo senza usare l'aria condizionata; infatti, la maggior parte del caldo entra dalle finestre durante il giorno. Se poi la temperatura esterna tende a diminuire in serata, apri le finestre di casa per creare corrente, ma ricorda di richiuderle al mattino, prima che l'aria si scaldi nuovamente. Con questo facile trucco, potrai riuscire ad abbassare la temperatura interna di qualche grado, soprattutto se l'esposizione di casa è verso sud/ovest. Inoltre, per mantenere l'aria fresca all'interno di casa, è bene tenere le porte chiuse tra una stanza e l'altra durante il giorno, ed aprirle prima di andare a dormire, così che il fresco possa circolare tra gli ambienti.

Ventilatori da soffitto

I ventilatori, in particolare quelli da soffitto, sono indubbiamente l'alternativa più pratica ed economica all'aria condizionata. Direzionando correttamente le pale, infatti, il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% di energia e denaro in estate, e fino al 10% in inverno. L'importante è scegliere un ventilatore da soffitto che sia dotato della funzione di inversione della rotazione del motore, così da poterlo efficacemente utilizzare anche in inverno, e assicurarsi che in estate le pale girino in senso antiorario, così da direzionare l'aria verso il basso e creare una brezza fresca.

Tende

Le tende sono un ottimo alleato per combattere il caldo estivo. Opta per delle tende di colore chiaro da mettere alle finestre, poiché i colori tendono a riflettere il sole aumentando il calore, e installa delle tende termiche e isolanti, così da ridurre l'accumulo di calore all'interno dell'abitazione. La temperatura interna, infatti, può aumentare tra il 65% e il 77%, a seconda dell'esposizione, a causa della quantità di sole che entra dalle finestre.

Spegni gli apparecchi elettronici

Tieni spenti tutti gli apparecchi elettronici non essenziali, come computer e televisore, soprattutto quando non li utilizzi e durante la notte. In questo modo otterrai sia un importante risparmio energetico che una buona riduzione del calore sprigionato da questi apparecchi quando lavorano.

Inoltre, ricorda che anche le lampadine contribuiscono a scaldare l'ambiente. Meglio quindi optare per delle lampadine fluorescenti compatte, che riscaldano molto meno rispetto a quelle a incandescenza.

Dormi al fresco

Per dormire sonni freschi e sereni utilizza lenzuola di cotone leggero, che tendono a rimanere più fresche rispetto ai tessuti sintetici, e prova i cuscini imbottiti con grano saraceno, capace di far passare l'aria senza trattenere il calore del corpo.

Inoltre, nelle notti più torride, utilizza un cuscino refrigerante da mettere sotto la testa e tieni al fresco i piedi: uno stratagemma molto utile è quello di ricorrere a una bottiglia d'acqua fatta raffreddare in freezer, da avvolgere intorno a un panno sottile.

Sfrutta gli spazi esterni

Hai un giardino o un terrazzo? Allora pianta degli alberi o fai crescere delle piante rampicanti, come viti o edere, sui muri esterni, così da sfruttare l'ombra e ridurre la temperatura interna. In particolare, le piante rampicanti sono un'ottima soluzione sia perché crescono rapidamente, sia perché creano una sorta di "cuscinetto" termico, capace di ridurre le temperature massime di una casa fino al 50% ma anche di ridurre l'impatto di vento e gelo in inverno.