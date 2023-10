La caffeina fa sentire meno fatica nello sport: vero o falso mito? 

Caffeina nell’attività fisica. Utile, vantaggiosa o dannosa? Il punto con la dottoressa Jessica Ferrini, medico dello sport

A cosa serve la caffeina?

«La caffeina fa parte degli alcaloidi (come la nicotina, l'atropina, la morfina, ecc.), in particolare di quelli purinici (come la teofillina e la teobromina, presenti – rispettivamente – nel the e nel cacao), sostanze che sono attive sull'organismo già a bassi dosaggi. Oltre al caffè, la caffeina è contenuta nelle foglie di the, nel cacao, nella cola e in altri alimenti e piante officinali. Nell'uomo, essa ha un documentato effetto ergogenico, funge da anoressizzante e analgesico, migliora i riflessi e la concentrazione, diminuisce la percezione della fatica, attiva il sistema simpatico e favorisce il rilascio delle catecolamine (adrenalina e noradrenalina), con conseguente aumento del metabolismo, della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria».

Quanta caffeina prima di allenarsi?

«La quantità di caffeina da assumere per un atleta è molto soggettiva e deve tenere conto di eventuali ipersensibilità individuali. Per evitare l'assuefazione, occorrono cicli di 6-8 settimane in cui si aumenta gradualmente il dosaggio e alla fine delle quali si smette di assumere caffeina (o ci si attesta attorno a un consumo di 100-200 mg/die). La posologia varia da 180 a 800 mg (la dose letale per l'essere umano è di 150-200 mg/kg peso corporeo). Il picco ematico è raggiunto in un intervallo di tempo compreso tra 30 e 120 minuti (in media 60 minuti), pertanto, le linee guida raccomandano un consumo di caffeina pari a 3-6 mg/kg peso corporeo circa 60 minuti prima dell'inizio dell'esercizio; tuttavia, la risposta individuale è estremamente variabile e la dose va adeguata al singolo individuo».

E’ vero che riduce la percezione della fatica?

Diversi studi confermano che il consumo di caffeina migliori le prestazioni e la vigilanza, anche riducendo la percezione della fatica. Essa blocca, infatti, gli effetti dell'adenosina, una sostanza chimica del cervello che causa la percezione della stanchezza. Allo stesso tempo, innesca il rilascio di adrenalina, l'ormone "combatti o fuggi", associato all'aumento di energia. Questo avviene sia nell'endurance, per il suo effetto di risparmio sulle riserve di glicogeno, sia negli esercizi di breve durata e alta intensità, nei quali sembra che essa aumenti la forza muscolare, attraverso l'attivazione del sistema simpatico. Per tali motivi, una integrazione adeguata di questa sostanza, potrebbe aumentare la capacità di far fronte ad un allenamento intenso e favorire lo sviluppo della massa muscolare.

Caffeina e doping

«Ogni atleta deve sottostare a delle regole disciplinari, alimentari o di qualsiasi genere, che fanno parte della vita di uno sportivo e ne determinano diritti e doveri. Ogni anno, la World Antidoping Agency (WADA) pubblica una lista di sostanze e metodi proibiti o permessi, aggiornando il codice antidoping, con elementi a volte sorprendenti. Per quanto riguarda la caffeina, un soggetto risulta positivo ai controlli antidoping quando la concentrazione urinaria di caffeina supera i 0.012 mg/ml.

Difficile stabilire quale sia la quantità assunta in grado di superare questa soglia, poiché il metabolismo epatico della caffeina, così come quello della maggior parte delle sostanze, è soggettivo. Si consiglia, comunque, di non eccedere oltre le 6-8 tazzine di caffè espresso e le 2-3 tazzine di caffè tradizionale nelle tre ore che precedono la prestazione, tenendo presenti anche eventuali effetti additivi di energy drink o farmaci».

Effetti indesiderati

«Sebbene la caffeina sia generalmente sicura in quantità da basse a moderate, alti livelli di consumo possono causare effetti collaterali sgradevoli e rischiosi. Gli individui che non sono abituati al suo consumo possono manifestare sintomi dopo l'assunzione di quella che è tipicamente considerata una dose bassa o moderata. La ricerca scientifica ha dimostrato che esiste una estesa variabilità nella tolleranza genetica alla caffeina e il periodo di tempo in cui essa resta attiva nell'organismo può variare da un'ora e mezza a nove ore, a seconda dell'individuo. Nel DSM-IV sono riconosciute quattro sindromi correlate alla caffeina: intossicazione da caffeina, disturbo d'ansia indotto dalla caffeina, disturbo del sonno indotto dalla caffeina e disturbo correlato alla caffeina non altrimenti specificato. A dosi non adeguate essa causa, inoltre, tremori muscolari, insonnia e allungamento del tempo di addormentamento, aumento eccessivo della peristalsi (dovuto al rilascio di gastrina) e diarrea, peggioramento della malattia da reflusso gastroesofageo. Altri effetti collaterali sono ipertensione arteriosa, tachicardia, fatica da rimbalzo (al termine del suo effetto), aumento della frequenza e dell'urgenza urinarie, dipendenza psicologica e fisica».