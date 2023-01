Dalla Polonia per salutare l'associazione "Un battito di Ali": «»

L’Associazione Un Battito di Ali Odv ha ricevuto una nuova visita dal Presidente dell’associazione internazionale OSP GRS SWPB (vigili del fuoco contro la leucemia) Pawel Gebalski, giunto direttamente dalla Polonia ed accompagnato da due volontari e dalla Responsabile per l’Italia Katarzyna Przygrodzka. Ad accogliere la delegazione polacca la presidente Chiara Mormile , la responsabile dei progetti dottoressa Annalisa Cannarozzo e il dottor Pupozzi. Con questo gruppo esiste una collaborazione attiva già da due anni quando i volontari Katarzyna e Marco Ossidi (Ambasciatore in Italia per OSP GRS SWPB) sono venuti a conoscenza della nostra realtà e hanno contribuito con un’importante donazioni di giochi a cui poi ne sono seguite altre. Anche in questa occasione non è mancata la donazione di giocattoli per tutti i piccoli cuori birichini. “ I giochi – sostiene la responsabile dei progetti dell’associazione dr.ssa Annalisa Cannarozzo- sono per noi importanti, perché vengono donati in varie occasioni e sempre con un obiettivo preciso. Ad esempio durante le visite agli ambulatori oppure dopo medicazioni o prelievi. Per un bambino con una patologia cronica che dovrà frequentare il reparto negli anni o sottoporsi a controlli periodici, il fatto che il personale gli doni un gioco riesce a trasformare la sua percezione dell’ambiente ospedaliero e del personale stesso “

Conclude l’incontro la Presidente Chiara Mormile “ Sono molto contenta di questo incontro, non posso che ringraziare Pawel Gebalski per tutto il suo impegno nel sociale. Con l’associazione OSP GRS SWPB , con Katarzyna e Marco, volontari speciali, sempre al nostro fianco , stiamo pianificando un progetto per migliorare sempre di più le attività ludiche per i piccoli cuori birichini.”