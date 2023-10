Le banche degli occhi d'Italia unite da un tour in bici: tappa a Fabriano

Oggi ha fatto tappa a Fabriano la carovana “In viaggio con gli occhi di Chiara”, iniziativa organizzata dall’Associazione “CiaoChiara” che si sviluppa in un percorso in bicicletta attraverso le Banche degli Occhi di tutta la penisola per raccontare la storia di questa giovane ragazza e la forza del dono. I suoi genitori Michela e Leonardo, con alcuni amici e parenti, a circa tre anni dalla sua scomparsa, hanno promosso varie iniziative creando anche una maglietta con la frase “In viaggio con gli occhi di..Chiara”.

“CiaoChiara” ha organizzato un viaggio definendo un percorso per unire con un filo immaginario le Banche degli Occhi d’Italia e fare dono ad ognuna di loro della maglietta. Un percorso, dunque, attraverso le varie città dove hanno sede le Banche degli Occhi, fino ad arrivare a Venezia, alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, dove è stato accolto il dono delle cornee di Chiara, gesto attraverso il quale due persone hanno ritrovato la vista. Nel pomeriggio a ricevere la carovana a Fabriano, presso la Banca degli Occhi della Regione Marche, sono stati il coordinatore della stessa Dr. Massimiliano Corneli insieme all’équipe, il Dr. Massimiliano Biondi in rappresentanza della Direzione Medica Ospedaliera dell’Ospedale “Engles Profili”, i medici, gli operatori sanitari, rappresentanti delle istituzioni locali e i rappresentanti dell’AIDO.

(nella foto: la cerimonia della consegna della maglietta)