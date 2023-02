Avis Moie, confermato il trend positivo delle donazioni: giovani sopra la media nazionale

MOIE - È ritornata in presenza l’Assemblea dei soci di Avis Moie in un'aula gremita. Con la presentazione della Relazione di Missione e l’approvazione del Bilancio 2022 da parte dell'Assemblea, è stato confermato il positivo trend delle donazioni di sangue e dei nuovi donatori.

Durante l’incontro, che si è tenuto ieri domenica 19 febbraio nella sede di Via Cavour 3, si sono illustrate le attività svolte nello scorso anno che hanno visto in primis coinvolti gli Istituti Comprensivi del territorio per far conoscere ai giovani studenti il significato del Dono e dell’Avis, delle iniziative rivolte ai giovani e delle varie collaborazioni a sostegno di società sportive e di volontariato in linea con i compiti statutari.

L’assemblea è stata anche l’occasione per informare i soci delle attività che sono previste per il 2023. “Con soddisfazione quest’anno ritornerà la tradizionale Festa dell’Avis Moie, dopo lo stop forzato della pandemia – afferma la presidente dell’Avis Moie Simonetta Scortichini - Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno tutti i soci saranno convocati per festeggiare il 74esimo della fondazione e partecipare alla cerimonia che prevede, anche la consegna delle benemerenze”.

Nel 2022 l’associazione è arrivata a quota 511 soci, di cui 488 donatori di sangue e 23 donatori di tempo. 57 i nuovi soci iscritti durante l’anno, di cui numerosi giovani dai 18 ai 25 specie nel secondo semestre, un dato da rimarcare perchè anche a livello nazionale questa fascia e' l'anello debole delle donazioni ed "Alcuni di loro stanno anche contribuendo a rendere sempre più attivo il Gruppo Giovani”, sottolinea la presidente Avis Moie Simonetta Scortichini con orgoglio. 1075 le donazioni totali: nello specifico 748 di sangue intero e 327 di plasma.