Pronto soccorso in estate, turni riorganizzati: i tempi medi di attesa a seconda del codice

JESI - Dal 1 luglio e per tutto il periodo estivo il pronto soccorso di Jesi si è riorganizzato nei turni. Per poter avere un numero adeguato agli accessi e, nel contempo, dare l’opportunità al personale di poter usufruire delle ferie, si è ricorso all'utilizzo dei medici dei reparti ospedalieri a supporto del turno notturno con un medico del Pronto Soccorso, con la funzione di Team Leader deputato alla gestione dei codici di maggior complessità ed un medico dei reparti in affiancamento per la gestione dei codici di minor gravità.

Tempi medi di attesa

I tempi medi di presa in carico dei pazienti al momento attuale sono i seguenti:

Codice Rosso: 5 minuti

Codice Arancio: 27 minuti

Codice Azzurro: 1 h e 29 minuti

Codice Verde: 2 ore e 17 minuti.

«Non risulta nel modo più assoluto che anziani abbiano aspettato 24 ore prima della presa in carico- replica l'Asur in una nota- il Pronto soccorso di Jesi è in mano a professionisti che cercano con tutte le loro forze e competenze di dare la risposta più adeguata al paziente anche nei momenti di iperafflusso di pazienti».