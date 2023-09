La AST potenzia il servizio per i ragazzi in età scolare

ANCONA - Sulla situazione del personale grava un pesante turn over, essendo in atto le procedure di pensionamento per molti dipendenti, e una limitazione di spesa. Per garantire un servizio di qualità, la AST di Ancona, "sta studiando le migliori strategie per ovviare al turn over del personale", si legge in una nota. "Il sistema di inserimento nelle liste di attesa Umee prevede tempi brevi per l’utenza di fascia di età fra i 2 e i 5 anni, mentre per la fascia di età superiore i tempi sono piu lunghi. Si sta provvedendo con una analisi del fabbisogno di personale e contemporaneamente sono in fase di completamento le procedure per l’adozione di avvisi dedicati all’assunzione di neuropsichiatri infantili e di psicologi che, una volta entrati in servizio, potranno contribuire alla riduzione delle liste di attesa. Oltre a ciò, l’unità operativa semplice Umee (unità multidisciplinare età evolutiva) potenzierà la rete di collaborazione già in atto con le altre realtà sanitarie presenti sul territorio".