L'Ast assume: posti disponibili per dirigenti medici a tempo indeterminato

ANCONA - L’Azienda Sanitaria Territoriale punta alle assunzioni a tempo indeterminato di figure mediche per dare stabilità a tutta l’attività ospedaliera e territoriale. Gli incarichi di proroga per tutto l’anno in corso, infatti, sono stati indispensabili per assicurare la continuità assistenziale, ma obiettivo della Direzione Strategica della AST Ancona è ottenere personale stabile in pianta organica che permetta di procedere ad una corretta pianificazione in un’ottica di gestione complessiva delle attività sanitarie. E’ dunque necessario procedere quanto prima ad acquisizioni fondamentali di personale a tempo indeterminato per tutta la governance sanitaria, anche in vista della imminente definizione dell’Atto Aziendale con il quale verrà configurato l’assetto di tutta la struttura comprese le risorse umane.

Come già annunciato nei giorni scorsi, sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n.2 del 5 gennaio 2024 - sono stati pubblicati i bandi di concorso per i posti nelle varie discipline mediche quali Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia, Ostetricia, Medicina Interna, Fisica e Riabilitazione, Diabetologia, Nefrologia, Neurologia, Oftamologia, Oncologia, Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Urologia, ecc.. nelle sedi della AST Ancona. I candidati potranno dunque presentare domanda in base ai bandi e ai relativi allegati per via telematica. Sul sito aziendale è possibile trovare tutte le informazioni e le modalità per partecipare al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/concorsi

Queste procedure di reclutamento permetteranno di formare le graduatorie dalle quali attingere per coprire i posti in base alle necessità delle Unità Operative ospedaliere e del territorio. Massima attenzione dunque sul reclutamento di risorse umane: la Direzione Strategica della AST Ancona sta impegnando moltissime energie nell’ottica del superamento della precarietà con contratti a tempo indeterminato a professionisti di tutte le branche della medicina dopo aver chiuso le attività relative alla stabilizzazione covid lo scorso mese di ottobre. Implementare gli organici è prioritario in quanto queste figure mediche saranno inserite a tempo indeterminato nei servizi di tutto il territorio e andranno a potenziare l’offerta sanitaria.