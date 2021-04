Assistenza sanitaria per fuori sede: come iscriversi alle liste del medico ad Ancona

Una persona non residente nelle Marche, ma solo domiciliata, può iscriversi nelle liste di un medico di famiglia del territorio? Sì. L’assistenza temporanea è ammessa solo se il richiedente vive in città per oltre tre mesi e per determinati motivi. Per procedere, occorre però chiedere la sospensione dell’assistenza medica nel distretto sanitario di residenza (non si può essere seguiti allo stesso tempo da due servizi territoriali differenti). Ad Ancona la procedura di iscrizione temporanea si effettua negli uffici del Poliambulatorio del Viale della Vittoria 9 e, con i documenti in regola, è questione di pochi minuti.

Motivi di lavoro

Dipendente privato: occorre consegnare copia del contratto di lavoro o un’attestazione da parte dell’azienda

Dipendente pubblico: posizione autocertificabile

Lavoratore autonomo: occorre l’iscrizione CCIAA o l’attestazione della partita Iva

Motivi di studio

La posizione è autocertificabile in una dichiarazione in cui si indicano gli estremi della scuola di ogni ordine e grado o del corso universitario

Motivi di salute

occorre consegnare allo sportello la certificazione sanitaria che attesta una specifica patologia, sottoscritta da un medico specialista del Sistema Sanitario Nazionale o del direttore della UOC Organizzazione dei servizi Sanitari di base del distretto.

Il modulo

Al momento della richiesta occorre presentarsi allo sportello già con la documentazione che comprova la legittimità della domanda e le eventuali esenzioni. Se il diretto interessato non può presentarsi di persona, occorre la delega scritta per la persona demandata. L’operatore di sportello consegna il modulo da compilare con i dati anagrafici del richiedente e dove sarà possibile indicare il medico di famiglia prescelto. Nell documento si possono indicare anche familiari conviventi che richiedono l’iscrizione temporanea insieme all’interessato. Anche in questo caso però bisognerà avere a portata di mano il loro codice fiscale.

Rinnovo annuale

Verrà consegnato un libretto sanitario che poi dovrà essere registrato nell’ambulatorio del medico di libera scelta. Andrà rinnovato ogni anno, portando con sé copia in scadenza.

Informazioni

Poliambulatorio Asur Marche, viale della Vittoria 9 - Ancona - Telefono: 0718705263