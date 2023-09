Assistenza agli anziani non autosufficienti, tempo di riforma: confronto tra esperti internazionali all'Inrca

ANCONA - In questi giorni si sta svolgendo presso la sede INRCA di Ancona un workshop internazionale incentrato sulla riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, attualmente oggetto di dibattito in Parlamento. L’iniziativa nasce dall’impegno che l’istituto ha assunto nell’ambito di due network di eccellenza del nostro Paese: quello del progetto “Age-It: conseguenze e sfide dell’invecchiamento” (https://ageit.it/), partenariato esteso finanziato dal PNRR, di cui l’INRCA è uno dei principali partner; e quello del “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza” (https://www.pattononautosufficienza.it/), coalizione di quasi 60 organizzazioni della società civile impegnate nella formulazione di proposte in materia, cui l’INRCA fornisce sostegno scientifico attraverso i propri ricercatori.

Il workshop mira a sottoporre all’attenzione di un gruppo selezionato di ricercatori italiani e stranieri le proposte di riforma attualmente in discussione presso il Parlamento, al fine di poter raccogliere suggerimenti e consigli per poter ulteriormente affinare i testi dei decreti legislativi in corso di stesura. Questo consentirà di sfruttare l’esperienza maturata di recente in paesi simili o comparabili al nostro che hanno già adottato provvedimenti nel settore dell’assistenza agli anziani – come la Germania, l’Austria e la Spagna – al fine di migliorare il modello assistenziale che sarà adottato in futuro nel nostro Paese.

Uno dei punti maggiormente dibattuti della riforma riguarda l’Indennità di Accompagnamento, prestazione monetaria di cui beneficiano quasi 2,2 milioni di percettori nel nostro Paese. Attualmente tale misura, riservata solo a chi risulta invalido al 100%, consiste esclusivamente in una erogazione monetaria senza alcun vincolo di destinazione. Questa situazione finisce con l’incentivare il mercato nero dell’assistenza privata a domicilio, che sfugge a qualsiasi monitoraggio rispetto sia alla qualità delle cure erogate sia alla regolarizzazione dei contratti di assunzione. Al fine di superare queste criticità, le proposte di riforma in questo settore mirano a consentire, da un lato, una graduazione della prestazione per diversi livelli di disabilità (quindi prevedendo importi superiori per beneficiari che presentano livelli più elevati di invalidità), dall’altro di permettere una sua fruizione sotto forma di servizi assistenziali (invece che solamente in denaro). Queste modifiche assicurerebbero un’assistenza più equa (chi ha più bisogno riceverebbe di più), meglio monitorata (evitando gli abusi e sperequazioni che caratterizzano il mercato nero), e quindi anche di maggiore qualità (attraverso la formazione che sarà assicurata dagli operatori assistenziali impegnati nella sua erogazione).

La presenza degli esperti stranieri consentirà di approfondire i pro e contro delle varie proposte sul tappeto, e contribuirà così alla formulazione di proposte all’avanguardia nel settore dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, un settore che nel nostro Paese ha subìto pesanti contraccolpi dalla pandemia da COVID-19, e che quindi spera di ricevere un rinnovato impulso dalla riforma in corso di discussione.