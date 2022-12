Ambulatori Castelferretti, Asur: «Valutazioni in corso per il mantenimento dei servizi»

FALCONARA - «La Direzione di Area Vasta 2 informa che, in merito agli ambulatori e ai servizi ubicati presso i locali di Castelferretti, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, considerate le recenti evoluzioni amministrative e i tempi necessari al completamento dei lavori per il trasferimento, sta valutando alcune soluzioni possibili, atte al mantenimento dei servizi stessi». Lo comunica l'Area Vasta 2 in una nota ufficiale.

«Preme sottolineare che è volontà di questa Direzione, in accordo con il Comune, garantire adeguati servizi alla locale popolazione sulla base del reale fabbisogno» conclude l'Asur.