Centro diurno Alzheimer: apre la nuova struttura ad Ancona

Lunedì 29 novembre il nuovo centro diurno "Ernesto Santini" inizia l'accoglienza dei primi 6 pazienti malati di Alzheimer: una notizia per le 1.000 famiglie anconetane che seguono direttamente un familiare con questa patologia. Il centro diurno nasce grazie al contributo della Cariverona che ha finanziato il progetto Innfamiglia, coordinato dall'Inrca di Ancona, con l' impegno personale del direttore Genga. Il tutto in stretta collaborazione con il comune di Ancona ( assessore Emma Capogrossi), la cooperativa Amore e Vita e la fondazione il Samaritano onlus.

La Regione Marche, da parte sua, ha dato l'ok per il convenzionamento di 15 posti. La struttura si trova in Ancona, via Madre Teresa di Calcutta,1/b, al piano terra e accoglie persone con diagnosi di demenza in fase moderata/grave, con un MMSE minore o uguale a 15 e un basso livello di problematiche comportamentali e/o compensate farmacologicamente.

La struttura è gestita dalla Cooperativa Amore e Vita, con lunga esperienza nel settore ( da anni cura con professionalità e buoni risultati gestisce il diurno Amore e Vita di piazzale Camerino e il diurno Bruno Camillucci in via Madre Teresa di Calcutta,1). Info: sito internet www.amoreevita.it: per ogni informazione sulla struttura e sulle modalità di accesso.