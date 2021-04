Quando la bella stagione è un incubo: allergia al polline, cos'è e come difendersi

E' primavera e per molti la "bella stagione" per definizione si trasforma in incubo. Chi soffre di allergia al polline (pollinosi) sa di cosa stiamo parlando. Una delle forme più diffuse di pollinosi è quella dovuta alle onnipresenti graminacee.

Cosa succede?

I pollini sono formati da granuli che rappresentano le cellule riproduttrici delle piante, rilasciate durante la fioritura di alberi (betulla, frassino) e piante erbacee (graminacee, parietaria, ambrosia). E' il vento a trasoprtarli e possono entrare in contatto con le mucose di naso, occhi e gola. Nei soggetti allergici il sistema immunitario reagisce in maniera anomala ed eccessiva ai pollini formando anticorpi specifici, le Immunoglobuline E (IgE). Il polline viene rilasciato in tempi e modi differenti: dipende dalla temperatura esterna, dal vento e dall'umidità. I sintomi dipendono dalla concentrazione di polline presente nell'aria.

Sintomi

I sintomi dell’allergia ai pollini posso essere diversi, i più comuni sono:

occhi rossi,

lacrimazione e prurito oculare,

naso chiuso,

prurito nasale,

naso che cola e starnuti (rinite o rinocongiuntivite allergica).

Più di un allergico su cinque tende a presentare anche sintomi asmatici, come tosse, fiato corto e senso di costrizione al torace (1 caso su 5)

Come si scopre?

Per confermare un sospetto di allergia verso uno o più pollini è fondamentale eseguire dei test cutanei, chiamati prick test. Questi vengono eseguiti inoculando con un’apposita lancetta piccole quantità di allergeni a livello della cute dell’avambraccio. Dopo circa 15-20 minuti , in caso di allergia si avrà una risposta infiammatoria della cute nella sede del test.

Consigli

Esistono terapie farmacologiche per trattare questo tipo di allergia, ma è bene parlarne con il proprio medico di famiglia. Per quanto riguarda consigli generici:

No passeggiate nei prati dove l'erba è stata tagliata da poco.

Nel periodo di pollinazione evita le attività sportive in prossimità di aree verdi e i lavori di giardinaggio

indossare un paio di occhiali scuri, dato che la luce del sole aumenta il fastidio associato ai sintomi oculari

Tra le 10 e le 16, periodo di maggior concentrazione di pollini, tieni chiuse le finestre e i finestrini dell'auto

Se l'auto ha l'aria condizionata, installare un filtro antipolline può essere d’aiuto

Doccia e cambio dei vestiti quando si rientra in casa, in modo tale da eliminare i pollini che si sono attaccati nel corso della giornata. P

Prima di andare a dormire, applicare sulle palpebre un batuffolo di cotone imbevuto d'infuso alla camomilla e rosmarino, per sfiammare e idratare gli occhi

Non stendere il bucato all'aperto: il polline si può attaccare a lenzuola e asciugamani

Alimenti da evitare

Alcuni alimenti provocano reattività con i pollini. Quando i sintomi si riacutizza, dunque, via: