L’ acqua minerale naturale è meglio dell’acqua del rubinetto? La scienza smentisce la fake

Sull’argomento, l’ISS parla chiaro: si tratta di una falsa credenza. L’acqua del rubinetto (acqua potabile) e quelle minerali naturali non sono diverse dal punto di vista della sicurezza. I controlli, infatti, sia nel caso delle acque minerali naturali, sia nel caso dell'acqua potabile o delle acque trattate dopo il punto di consegna (ad esempio nei “chioschi dell’acqua”), assicurano l’assenza di rischi per i consumatori che sono in tutti i casi garantiti.

Cosa cambia

L’unica differenza tra acque potabili e minerali naturali deriva dalla loro natura. L’acqua potabile, infatti, è un diritto universale dell’uomo da garantire sempre attraverso la disponibilità per tutti di acqua di buona qualità nei luoghi di vita e di lavoro, in quantità necessaria e a costi accessibili per ogni uso umano, non solo potabile. Per questo, l’origine delle acque destinate al consumo umano può essere diversa: in Italia per l’85% proviene da fonti sotterranee ma anche da fiumi o invasi o da miscele di diverse fonti. Le caratteristiche chimiche dell’acqua (durezza, acidità o alcalinità (pH), presenza di sali minerali) e organolettiche (odore e sapore) possono, talvolta, cambiare nel tempo, ma gli standard di sicurezza sono comunque garantiti dai rigorosi controlli operati sotto l’egida del Ministero della Salute, dai gestori idrici e dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti sulle acque lungo tutto il loro percorso, dall'origine al rubinetto.

Le acque minerali naturali, invece, rappresentano dei beni di consumo liberamente immessi sul mercato, acquistati per scelta dai consumatori e rispondono a standard qualitativi che, oltre a garantire la sicurezza d’uso sotto il profilo sanitario, assicurano che la qualità e le caratteristiche delle acque imbottigliate siano le stesse delle acque all'origine, che provengono da fonti ufficialmente autorizzate.

L'acqua di Ancona

Sul portale di Vivaservizi è possibile leggere tutte le proprietà del'acqua che arriva nei rubinetti di Ancona.

Informazioni: 800 262693