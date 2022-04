Arriva "1 km in salute", percorso e mostra per il benessere

ANCONA - Giovedì 7 aprile si celebra la Giornata mondiale della Salute (World Health Day) istituita per ricordare la fondazione dell’OMS avvenuta il 7 aprile del 1948 e l'Amministrazione comunale, capofila di Rete Città Sane OMS Italia, la cui assemblea nazionale ospiterà nel mese di giugno- la celebra con una esposizione di poster informativi di carattere scientifico, realizzati con la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche- che la cittadinanza è invitata a visitare da oggi al 21 aprile presso l'Informagiovani, lo spazio underground di Piazza Roma.

Per celebrare la Giornata e per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza alla tematica, l'amministrazione comunale di Ancona propone un programma svolto in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e con enti e associazioni del territorio che vede la realizzazione dell’attività del “1 Km in salute” a cura di UISP Ancona presso il Parco della Cittadella e l’apertura, presso la sede dell’ Informagiovani, di una esposizione di poster scientifici e materiale informativo sui progetti portati avanti dal Comune inerenti il tema (quali P.I.A Piano inquinamento atmosferico- P.U.M.S)

Piano urbano mobilità sostenibile – SOCIO- BEE, misurazione qualità dell'aria etc) che è stata inaugurata oggi e resterà aperta fino al 21 aprile a disposizione dei cittadini che vorranno informarsi e approfondire i temi e i progetti in corso. All'inaugurazione sono intervenuti gli assessori Emma Capogrossi (Politiche sociali e Sanità - Presidenza Rete Città Sane OMS Italia), Michele Polenta (Ambiente) e Ida Simonella (PUMS- Piano Urbano Mobilità sostenibile), la dott.ssa Gianna Ferretti dell'Università marchigiana e altre colleghe del Dipartimento Scienze ambientali. Nell'occasione è stata fatta una panoramica dei numerosi progetti in corso, alcuni dei quali finanziati con fondi importanti , quali quelli del PNNR.

Il Comune di Ancona sin dal 1996 aderisce al progetto Città sane OMS, è socio fondatore della relativa Associazione Rete Città Sane - OMS e dal 2020 ne ha assunto la presidenza nazionale. La finalità dell'Associazione Rete città Sane accreditata OMS è quella di promuovere e realizzare sul territorio azioni intersettoriali ed iniziative atte a perseguire obiettivi di tutela e promozione della salute ivi comprese le attività di sensibilizzazione.