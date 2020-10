Mascherine, guida all'uso corretto

Non possiamo ancora rinunciare alle mascherine, anzi, la legge impone di indossarle anche all’aperto. Non sono giocattoli o accessori di moda, ecco perché vanno conosciute e, soprattutto, va capito come usarle bene.

Le tipologie

I tipi di mascherina utili per evitare il contagio da Coronavirus sono:

le mascherine con filtri FFP2 ed FFP3;

le mascherine chirurgiche;

le mascherine lavabili.

FFP2 E FFP3

Le mascherine con filtri FFP2 ed FFP3 sono Dispositivi di protezione Individuale (DPI) per le alte vie respiratorie; devono avere marcatura CE e sono le uniche che proteggono dal contagio altrui, in quanto i filtri di tipo 2 e 3 proteggono da agenti di dimensioni del millesimo di millimetro, ma sono generalmente riservate al personale medico e a chi deve necessariamente assistere un malato.

Mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche, invece, sono dispositivi medici che non impediscono un eventuale ingresso del virus, ma che riducono il rischio di contagiare gli altri da parte di chi le indossa, andando a fermare buona parte delle minuscole goccioline droplet emesse quando tossiamo, starnutiamo e parliamo, e che possono veicolare il virus.

Mascherine lavabili e riutilizzabili

La mascherina in tessuto dovrebbe essere sempre lavata a fine giornata: per garantire la rimozione di eventuale virus e batteri è sufficiente un lavaggio in lavatrice a 30 °C, o un lavaggio a mano in acqua calda con poco detergente. Non è necessario utilizzare disinfettanti e igienizzanti specifici, non serve fare un bucato a parte e neanche utilizzare temperature elevatissime. L'ideale è lasciare asciugare la mascherina all’aria aperta, meglio ancora se al sole, e, se il tessuto lo permette, candeggiarla e stirarla, ma questi ultimi due procedimenti non sono strettamente necessari.

Come utilizzare correttamente la mascherina

Prima di indossare la mascherina è fondamentale lavarsi sempre le mani.

Dopo aver lavato le mani, prendere la mascherina e rivolgere il ferretto verso l'alto, aprirla a ventaglio e adattarla bene al viso, sotto il mento e sul naso, in modo che risulti il più stabile possibile.

Mentre si indossa la mascherina, è fondamentale non toccarla, non spostarla e non toccarsi mai il volto.

Quando è il momento di rimuovere la mascherina, questa va tolta prendendola dagli elastici, senza toccare la stoffa, per evitare di entrare in contatto con l'eventuale carica virale.

E dopo l’uso?

La maggior parte dei DPI e le mascherine chirurgiche sono prodotti monouso non riutilizzabili: devono quindi essere gettati nei rifiuti indifferenziati dopo l'uso.

Al contrario, le mascherine lavabili sono riutilizzabili dopo ogni lavaggio, ma anche queste, come le mascherine chirurgiche, non proteggono dal contagio altrui, ma riducono il rischio di contagiare gli altri da parte di chi le indossa.