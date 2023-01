Il "David" si rinnova, open day e macchinari della palestra a disposizione del pubblico

JESI - Il David si rinnova con i nuovi macchinari targati Panatta e ha aperto le porte per un open day dedicato agli utenti e ai semplici curiosi. Si è trattato del primo di una serie di incontri che vengono dedicati al pubblico per fare attività fisica seguita dagli istruttori della palestra. Il pubblico ha potuto fare attività, seguito dagli istruttori, e provare le oltre 60 nuove macchine, in un ambiente completamente rinnovato anche negli arredi, dalle ore 17 per tutta la serata. Due dj hanno animato la sala pesi e i corsi di fitness, mentre i corsi di pilates sono stati condotti al ritmo di arpa suonata da una musicista professionista.

«Dopo il periodo di pandemia la domanda di attività fisica fatta in palestra è in notevole aumento in tutta Italia (nel periodo pandemico sono stati scaricati 750 milioni di app solo in Italia) e Jesi e la Vallesina sono protagoniste in questo forte trend di crescita- si legge in una nota stampa- nella palestra ci sono quattro istruttori professionisti che seguono personalmente gli utenti e che aiutano a selezionare il percorso di attività più adatto alle singole esigenze, e chi lo desidera può anche farsi seguire da personal trainer qualificati, con percorsi di allenamento one to one».

Le macchine dell’azienda Panatta, 100% Made in Italy, le attrezzature vengono prodotte nello stabilimento di Apiro e sono esportate in tutto il mondo. Negli ultimi due anni l’azienda ha ideato e progettato 95 nuove macchine tra settore cardio ed isotonico.

«Il David è una palestra rivolta al pubblico – ha detto Andrea Valeri, direttore del Club – e noi abbiamo un concetto di attività fisica per tutti. A disposizione dei nostri iscritti abbiamo degli istruttori professionisti laureati, che seguono personalmente ogni cliente della palestra. È notevole anche il tempo dedicato all’aggiornamento e alla ricerca, così da essere sempre pronti a gestire le nuove domande e richieste. I corsi de Il David rappresentano una gamma completa ed esaustiva, in linea con i maggiori trend del momento, ed adatta ad ogni esigenza. In futuro abbiamo previsto nuove giornate di apertura gratuita al pubblico, in modo da favorire la partecipazione diretta all’attività fisica».