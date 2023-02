Conad Adriatico e CIA Conad donano 79.000 euro a favore della Fondazione Ospedale Salesi

ANCONA - Conad promuove la sostenibilità sociale ed ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, il cui impegno in questo senso è proseguito a fine 2022 con l’attività “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan. L’iniziativa promossa congiuntamente nell’anconetano dalle Cooperative Conad Adriatico e CIA-Commercianti Indipendenti Associati, ha raggiunto la cifra complessiva di 79.000 euro, frutto del contributo da parte delle due Cooperative di 50 centesimi per ognuno dei premi distribuiti, dando una mano concreta al personale sanitario che con dedizione si occupa dei bambini ospedalizzati.

Oggi ad Ancona si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione presso l’Ospedale Pediatrico “G. Salesi” alla presenza del Presidente della Fondazione dell’ospedale G. Salesi Onlus dott. Antonello Maraldo, della Direttrice Prof.ssa Laura Mazzanti, del Direttore Commerciale e Marketing di Conad Adriatico Federico Stanghetta e dei rappresentanti di CIA e della Fondazione Salesi. Un gesto importante con cui le Cooperative hanno voluto ribadire la propria vicinanza e il proprio impegno ad essere partecipi delle esigenze delle comunità.

«Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno ed essere al fianco della Fondazione Salesi Onlus di Ancona, presidio d’eccellenza nazionale e punto di riferimento della Regione, con questa importante iniziativa di responsabilità sociale. – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando – Come cooperativa, il nostro impegno da sempre è quello di creare valore per le comunità in cui operiamo promuovendo la cultura dell’agire insieme, potendo contare sul costante supporto dei nostri clienti e dei Soci che con vicinanza e il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano. Anche quest’anno grazie all’impegno di tutti, abbiamo raggiunto risultati che ci riempiono di orgoglio e che ci permettono di ribadire il nostro impegno concreto sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo: è una scelta positiva e di responsabilità per creare valore ed accompagnare le Persone e le Comunità verso un futuro più sostenibile».

«Anche quest’anno siamo fieri e orgogliosi di aver fatto la nostra parte sostenendo la Fondazione Ospedale Salesi Onlus di Ancona” ha commentato Luca Panzavolta, Amministratore Delegato di CIA-Commercianti Indipendenti Associati. “Essere vicino, con gesti semplici, concreti e continuativi, alle Comunità in cui operiamo è parte del DNA di Conad, ed è ciò che ci distingue nel panorama della Grande Distribuzione».

«Per il secondo anno riceviamo un importante contributo da Conad Adriatico e Cia Conad e questo ci onora perché è la conferma che la Fondazione ospedale Salesi Onlus costituisce un interlocutore stabile per il mondo Conad. – ha dichiarato il Presidente della Fondazione dell'Ospedale Salesi dott. Antonello Maraldo - Con le risorse dell’anno precedente abbiamo avviato importanti progetti e fornito il consueto supporto per le coterapie che hanno avuto ulteriore sviluppo nei mesi scorsi».

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici. La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in ABS 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno ai reparti pediatrici già avviato a livello nazionale a dicembre 2021 e che aveva permesso attraverso l’attività “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, una donazione pari a 1,9 milioni di euro.