Lo sport aiuta la psiche: a lezione dal coach della nazionale di volley

ANCONA - «Nel 2013 passai da allenare una squadra e la nazionale a essere esonerato e ho avuto bisogno di sostegno psicologico, esperienza che ha cambiato il mio modo di allenare» ha dichiarato Davide Mazzanti, coach della nazionale femminile italiana di pallavolo, intervenuto al meeting ‘Come lo sport aiuta la psiche’ che si è svolto ieri pomeriggio all’Ego Hotel di Torrette di Ancona. L’Ordine degli psicologi marchigiani prosegue il suo cammino nell’ottica della sensibilizzazione della professione psicologica e dei suoi molteplici campi di applicazione.

Fari puntati sull’allenatore Mazzanti, che ha confessato come la sua esperienza personale e professionale lo abbia portato a valutare sempre positivamente anche le sconfitte, oltre che le vittorie, perché ‘successo e fallimento sono facce della stessa medaglia; per questo bisogna educare gli atleti, anche a quelli più piccoli, al diritto all’errore, perché la sconfitta non venga interpretata come una resa’. Sala gremita per il convegno che ha catturato l’interesse di persone di tutte le età fra professionisti dal mondo della psicologia, amanti dello sport, simpatizzanti e curiosi.

Intervenuti al convegno gli psicologi Federica Guercio, Aquilino Calce e Sammy Marcantognini. Ha portato i saluti della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Maria Lina Vitturini e per il Comitato Paralimpico il referente anconetano Tarcisio Pacetti. Per la Regione Marche sono intervenuti l’Assessore Regionale Giorgia Latini con un videomessaggio ed il consigliere regionale Marco Ausili, in presenza, ringraziando l’Ordine degli psicologi per il lavoro svolto negli ultimi anni nell’ottica del benessere psicologico diffuso. Per il CONI Marche ha portato i suoi saluti il Presidente Fabio Luna. Dal mondo dello sport, oltre a Coach Mazzanti, sono intervenuti la vicecampionessa del mondo del ciclismo Marina Romoli, che è anche specializzanda in neuropsicologia, i responsabili del progetto ‘Camerano calcio integrato’ per l’inserimento dei bambini con sindrome di Down nella scuola calcio e Rossano Mazzieri, Presidente ASD Superbike Team Scuola di ciclismo fuoristrada. Particolarmente gradito l’intervento della calciatrice del calcio a 5 calciatrice del calcio a 5 del ‘Città di Falconara’ Marta Ramon Penalver, da anni impegnata nel sociale e protagonista di numerose iniziative volte a promuovere la pari opportunità delle sportive professioniste. Ultimo al convegno, ma primo sulla pista, il velocista Luca Lai: l’atleta 30enne proprio lo scorso mese ha corso i 60 metri mettendo in cassaforte il miglior tempo dell’anno, diventando così il più veloce in Europa con 6,56 secondi.

«Testimonianze così vive e dirette sono state per me motivo di emozione e vera commozione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al meeting, nonché i colleghi psicologi che si sono impegnati per l’organizzazione dell’evento; – commenta la Presidente OPM Katia Marilungo – come Ordine degli psicologi marchigiani non posso che confermare come continueremo a pianificare eventi così coinvolgenti e edificanti come quello che si è svolto all’Ego Hotel».