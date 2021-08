Face yoga, gli esercizi per la faccia: come farli bene e a cosa servono

Nel nostro viso sono presenti oltre 60 muscoli diversi che, come per tutti gli altri muscoli del nostro corpo, possono essere allenati e tonificati

Lo yoga facciale, o face yoga, è una disciplina completamente naturale ideata da Fumiko Takatsu, che combina la postura e la respirazione utilizzate nello yoga con movimenti espressivi mirati. Questa tecnica apporta numerosi benefici, sia fisici che mentali, e ha la capacità di migliorare l’aperto del viso e di donare un senso di generale benessere: con semplici sessioni quotidiane e un pizzico di costanza, il face yoga insegna come muovere correttamente tutti i muscoli del viso, combattendo non solo i segni dell’età, ma regalando anche un volto più simmetrico e una pelle più tonica, luminosa e giovane.Inoltre, lo yoga facciale può essere comodamente praticato anche a casa: basteranno uno specchio e 10 minuti al giorno di allenamento per godere a pieno di questo vero e proprio elisir di giovinezza! Scopriamo quindi che cos’è il face yoga, quali sono i suoi benefici e gli esercizi da fare a casa per combattere le rughe e avere un viso tonico e giovane!

Che cos’è lo yoga facciale

Nel nostro viso sono presenti oltre 60 muscoli diversi che, come per tutti gli altri muscoli del nostro corpo, possono essere allenati e tonificati. I muscoli del viso, infatti, non solo ci permettono di esprimere le nostre emozioni, ma definiscono anche la forma del volto: una pelle “cadente” e che presenta evidenti segni di invecchiamento potrebbe essere semplicemente poco allenata. La forza di gravità, infatti, interessa tutti i nostri muscoli che con il passare del tempo invecchiano perdendo tono ed elasticità; a sua volta, la perdita di tono causa rughe, occhiaie e altre antiestetiche imperfezioni.

Il face yoga ha un potente effetto anti età, e permette di distendere, ridensificare e tonificare il viso regalando, allo stesso tempo, una sensazione di vero benessere e soprattutto un aspetto più giovane.

I benefici dello yoga facciale

Anche se non è una disciplina miracolosa, lo yoga facciale è in grado di donare tantissimi benefici, a patto che si abbia costanza e che si pratichino gli esercizi nel modo giusto. Tra i principali benefici che derivano dal praticare con regolarità il face yoga possiamo trovare:

miglioramento della circolazione sanguigna

tonificazione dei muscoli

riduzione e prevenzione delle rughe

maggiore elasticità della pelle

maggior ossigenazione della pelle

aiuto nel correggere le asimmetrie del viso

Grazie allo yoga facciale, quindi, si potrà avere una pelle più luminosa e tonica, effetto lifting naturale, ma non solo. Il face yoga, infatti, produce anche numerosi benefici mentali, generando benessere e serenità, aiutandoci a diminuire lo stress e regalandoci una nuova consapevolezza e maggiore fiducia in noi stessi.

Gli esercizi di face yoga da fare a casa

Lo yoga facciale consiste in semplici esercizi che si basano sul principio della contrazione e sulle tecniche di respirazione. Adatto a tutte le persone e a tutte le età, questa disciplina può essere praticata anche dalle giovanissime, per ritardare il processo di invecchiamento della pelle e prevenire la comparsa di rughe, occhiaie, zampe di galline e rilassamento cutaneo. Per praticare il face yoga a casa avrai bisogno solo di uno specchio e di 10 minuti al giorno di allenamento: il segreto sta tutto nel mantenere la posizione per alcuni secondi, e in poche settimane, allenandoti con costanza, potrai già notare i primi risultati!

Esercizi contro le rughe della fronte: corruga la fronte e resta in questa posizione per 10 o 15 secondi, poi spalanca gli occhi e tendi la pelle della fronte. Ripeti almeno 10 volte.

Esercizi per il contorno labbra: metti gli indici ai lati della bocca e tira verso l’esterno. Allo stesso tempo fai forza con i muscoli per impedire il movimento. Mantieni sempre ferma la posizione delle dita e ripeti l’esercizio 20 volte ogni giorno.

Esercizi per gli zigomi: per avere zigomi alti e definiti, inspira e gonfia le guance, immaginando di avere dei palloncini al loro interno. Mantieni la posizione per alcuni secondi, poi ingoia l'aria. Ripeti 20 volte a sessione.

Esercizi contro le zampe di gallina: posiziona gli indici sotto le sopracciglia, i pollici sugli zigomi, e tira molto delicatamente per aprire gli occhi. Poi richiudili, facendo opposizione con la forza delle dita. Ripeti 10 volte a sessione.

Esercizi per collo e décolleté: sorridi con decisione, tirando giù gli angoli della bocca ma non il mento e poi fai un po' di forza provando ad aprire la bocca. Mantieni la posizione con le dita per alcuni secondi e ripeti l'esercizio 20 volte tutti i giorni.