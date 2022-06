Lezioni di yoga nel giardino pensile: gratis e aperte a tutti

FALCONARA - Tornano le lezioni di yoga nel giardino pensile del Castello, gratuite e aperte a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, che l’anno scorso aveva fatto il pieno di adesioni, prevede tre appuntamenti: il primo venerdì 24 giugno, per poi tornare il 22 e il 29 luglio, sempre alle 19. E’ richiesta la prenotazione al numero 3473098517. Anche per l’edizione 2022 il corso di Hata Yoga è tenuto dalle insegnanti Roberta Ambrosi e Tiziana Gherardi, dell’associazione Shambhala di Jesi, attiva da anni anche a Falconara.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune, che ha messo a disposizione il giardino pensile del Castello di Falconara Alta, un’area verde nel cuore del borgo antico, affacciata sul mare.

«Quella dello scorso anno – dicono le maestre – è stata un’esperienza molto bella, perché il luogo, suggestivo e silenzioso, era particolarmente adatto per la pratica dello yoga all’aperto. Il giardino pensile ha una particolare energia che agevola la concentrazione. Per noi è stata sicuramente un’esperienza da ripetere. Lo yoga sta diventando una pratica molto importante nella vita delle persone, perché riesce a ristabilire un equilibrio interiore fondamentale per il benessere di ognuno di noi. Il periodo che abbiamo vissuto è stato molto difficile e lo yoga permette di affrontare l’esistenza con maggiore serenità. Per questo abbiamo accettato con piacere di organizzare un nuovo ciclo di lezioni aperte a tutti».