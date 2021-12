Regalo di Natale: come scegliere il profumo (giusto) per lui

Una delle cose più difficili anche se sembra facile a Natale? Regalare un profumo. Che sia destinato a un uomo o a una donna, la scelta va fatta attentamente. Gli esperti di stile di Barberino’s hanno stilato una guida alle “categorie olfattive” principali da abbinare alle personalità.

Fragranze fruttate

Fresco e dinamico, è il profumo per eccellenza, è difficile che incontri pareri negativi. Queste fragranze hanno spesso note agrumate e leggere, per chi non ama profumi troppo forti. Sono quindi perfette per il gentiluomo discreto che non vuole essere invadente, ma che allo stesso tempo ama stare in compagnia e piacere a tutti.

Fragranze speziate

Decisi e fantasiosi, questi profumi sono spesso caratterizzati da note orientali che richiamano il trionfo di colori e aromi tipici dei mercati di spezie. Sono fragranze sofisticate, per chi vuole provare profumi nuovi e rivoluzionari, diversi dai “soliti noti” presenti sul mercato. Adatti all’uomo sicuro di sé, che ama spiccare tra la folla e che vive lontano dalle regole e dagli schemi.

Fragranze legnose

Intense e prestigiose, queste fragranze hanno note ricercate e persistenti come il sandalo, l’ambra e, ultimamente, l’oud (essenza ottenuta manualmente delle resine di Aquilaria, albero originario dell’India). Sono profumi corposi e sensuali, perfetti da regalare all’uomo seduttore, innamorato della conquista e della ricerca del piacere.

Fragranze acquatiche

Queste fragranze coinvolgono elementi come il loto, il sale marino, ma anche toni più decisi come le alghe. Sono profumi che vogliono evocare il mare e quindi anche un senso di libertà e leggerezza. Particolarmente adatti ai viaggiatori, che colgono ogni occasione per ampliare i propri confini e scoprire qualcosa di nuovo nel mondo. Grazie alla loro freschezza, sono anche molto adatti agli sportivi.