Meditare a Portonovo, "Bagno di suoni in natura" per connettesi con terra e acqua. Evento di beneficenza per l'orfanotrofio in India

ANCONA - Un appuntamento dedicato alla connessione con terra e acqua attraverso il suono, nel segno dell’armonizzazione e della meditazione. “Bagno di suoni in natura”, in programma venerdì 30 settembre dalle 18 alle 19,15 nella suggestiva cornice panoramica delle Terrazze di Portonovo, è a cura della musico terapista Chiara Crocianelli ed è organizzato dall’associazione "Amici di Casa BBL odv". La partecipazione è gratuita e chi vorrà potrà contribuire con un'offerta destinata alle attività dell'associazione Amici di Casa Bbl in India, per la gestione dell’orfanotrofio nel sud della penisola, in Tamil Nadu.

I posti per prendere parte al momento serale “Bagno di suoni in natura” sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il 29 settembre, al numero 3490541009 anche con messaggio WhatsApp o con una mail a amicicasabbl@gmail.com. Per chi partecipa, è consigliato avere con sé un tappetino per la pratica yoga, coperta in pile, abiti comodi.

L'associazione organizzatrice Amici di casa BBL è nata nel 2017 e si propone di sostenere ed assistere persone fragili e bisognose, che abitano in contesti socio-economici svantaggiati, con particolare attenzione all'India. Prende il nome dal Beato Bartolo Longo (BBL) al quale è stato dedicato il primo orfanotrofio aperto in Tamil Nadu nel 2009, per volontà di un sacerdote cattolico indiano. Accanto a questa struttura, gli altri progetti sostenuti sono la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e l'orfanotrofio femminile.