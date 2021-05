Doppio mento o mascella sporgente, elimina le imperfezioni con il contouring

Armonizzare il viso, ridurre al minimo le imperfezioni e definire i lineamenti. Il contouring, attraverso l’effetto chiaro/scuro permette di ottenere questi risultati. In pratica, giocando sulle ombre e sulla tridimensionalità del viso, si possono ridurre inestetismi come

Doppio mento

Mascella sporgente

Naso importante

Cosa occorre

Fondotinta (di due colori diversi, uno di due toni più scuro del tuo incarnato e uno di due toni più chiaro);

Illuminante;

Pennelli.

Per un effetto più naturale opta per fondotinta fluidi e in crema, che non hanno un’alta concentrazione di pigmenti; per un effetto più definito, invece, puoi utilizzare prodotti in polvere compatta, le creme apposite per contouring o i fondotinta in stick. Evita invece di usare la terra abbronzante, che darebbe al tuo viso un colorito innaturale, come anche l’illuminante perlato, che rischia di mettere in risalto imperfezioni e pori dilatati. Infine, per quanto riguarda i pennelli, prediligi quelli con la punta piccola, che ti permetteno di lavorare con maggiore precisione.

Procedura

Inizia preparando la pelle: dopo aver pulito il viso con il tuo solito detergente, applica una crema idratante e aspetta qualche minuto perché sia assorbita prima di iniziare a truccarti.