Addio abbronzatura in autunno? E dove sta scritto? 5 trucchi per mantenerla più a lungo

Addio abbronzatura in autunno? E dove sta scritto? Ecco i consigli di Martina Rodini, Naturopata, Beauty Expert e social influencer per prenderci cura di pelle e capelli al ritorno dalle vacanze.

Lo scrub

Effettuare uno scrub alla settimana su tutto il corpo. Eliminerà le cellule morte sullo strato superficiale della pelle, rigenerandola. Le elimina in modo uniforme, aiutando a tenere vivo il colore che altrimenti diventerebbe grigio, opaco e sbiadirebbe. Importante: lo scrub non deve essere aggressivo ed è importante sfregare delicatamente.

La crema idratante

Applicare una buona crema idratante ogni giorno su viso e corpo, meglio se mattina e sera. Dopo l’esposizione al sole, il corpo ha bisogno di maggiore idratazione.

No ai bagni caldi

Per mantenere la tintarella evitare i bagni caldi perché tendono a seccare la pelle e a favorirne la disidratazione. Meglio le docce con acqua tiepida.

No ai profumi

Evitare il più possibile profumi e prodotti che contengono alcool perché rischiano di inaridire la pelle e ne accelerano la desquamazione.L’aria condizionata è nemica dell’abbronzatura. Tende a seccare la pelle intaccando il primo strato, ovvero quello colorato. Cerca di non abusarne se vuoi rimanere abbronzata più a lungo.

Maschere beauty fai da te

Utilizzando frutta e verdura poi, si possono realizzare semplici ed efficaci maschere e impacchi per pelle e capelli, per godere del loro potere idratante e nutriente, con l'aggiunta di una gradevole aroma che non può che regalarci buonumore. Ecco qui qualche "ricetta" economica e fai da te, tratta dal canale youtube di Martina Rodini, curatrice anche di una linea cosmetica ad hoc per pelli giovani o mature.

Maschera viso lenitiva allo yogurt

1 cucchiaio di yogurt bianco (idratante, lenitivo, emolliente)

1 cucchiaino di latte di cocco (idratante e illuminante)

1 cucchiaino di olio d’oliva (nutriente)

Unire gli ingredienti e stendere per 15 minuti, poi sciacquare.

Maschera allo yogurt per capelli

1 vasetto di yogurt bianco

1 cucchiaio di olio di argan

1 cucchiaio di miele

Una maschera nutriente e ristrutturante che rende i capelli setosi e lucenti. Unire gli ingredienti, applicare da mezz’ora ad un’ora sui capelli asciutti. Poi procedere con shampoo