Dentifricio sui brufoli per curare l’acne: tutta la verità

Dentifricio a contatto diretto con i brufoli et voilà: l’ospite indesiderato si secca, cade e la pelle torna liscia come quella di un bambino. Peccato che questo è un falso mito, sfatato dall’Istituto Superiore di Sanità. Non solo questa soluzione è inutile, ma è anche dannosa perché porterebbe a una maggiore irritazione della pelle.

Perché esiste questa diceria? La bufala nasce dal fatto che quando si prova questa soluzione si sente un lieve bruciore, che evidentemente ha confuso qualcuno sul fatto che il brufolo si stesse seccando. Non è così, spiegano gli esperti del ISS. La sensazione è dovuta solo alla composizione chimica del dentifricio. L’acne, in sostanza, va curata con terapie appropriate: esistono prodotti specifici e metodi naturali , ma è sempre consigliabile agire sotto controllo medico.