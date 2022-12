Amazon all'Interporto, accordo siglato con Scannel: Confartigianato: «Grande opportunità»

JESI - «Una grande opportunità per le Marche». Confartigianato tramite il suo presidente regionale Emanuele Pepa plaude alla firma dell’accordo tra Interporto e Scannel che apre la strada alla realizzazione di un grande polo logistico in Vallesina, ritenuto di vitale importanza per il rilancio delle Marche, un passo fondamentale per lo sviluppo.

«Il nuovo tassello per la creazione di un mega hub di Amazon a Jesi, uno dei più grandi in Europa, è molto importante: darà una svolta all’economia marchigiana, all’Interporto, all’aeroporto ed anche al porto di Ancona ed è particolarmente importante per la mobilità sostenibile su rotaia.

Il polo logistico in Vallesina è una grande occasione ed è una opportunità da perseguire con determinazione in un gioco sinergico tra le Istituzioni che sta portando ad un grande risultato.Confartigianato Marche ringrazia il Consiglio di amministrazione di Interporto Marche per aver recuperato il rapporto con lo sviluppatore del polo logistico e permesso questo importante insediamento così come ringrazia il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli per l’impegno e il sostegno dato per la realizzazione di questa importante infrastruttura».