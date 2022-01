Tutto sulla vitamina E, risponde la nutrizionista

Vitamina E, quali cibi la contengono? Quali benefici ha? Risponde la nutrizionista Chiara Manzi. «Pochi sono i prodotti ricchi naturalmente di vit E, contenuta in modo intrinseco. Molti prodotti in commercio, soprattutto tra gli oli vegetali, sono invece arricchiti. Essendo una vitamina liposolubile è presente in prodotti ricchi di lipidi e quindi soggetti all’irrancidimento. Per ovviare il problema la vitamina E, fungendo da antiossidante, evita l’effetto negativo dell’ossigeno. Assicurando questa funzione nel prodotto però va a perdere i benefici per l’organismo» spiega la Chiara Manzi.

Benefici

«La prima proprietà da riconoscerle è quella antiossidante, valida a combattere i radicali liberi e favorire il rinnovo cellulare, dimostrandosi un alleato per contrastare l’insorgenza di tumori- continua la nutrizionista- ci protegge anche dai rischi cardiovascolari attraverso la sua importante azione anticoagulante. Riducendo la formazione di radicali liberi, agisce direttamente sull’aggregazione delle piastrine riducendo la possibilità di emboli, placche e trombi arteriosi. Essendo un potente antiossidante evita l’ossidazione del colesterolo LDL concausa delle patologie cardiovascolari».

Cibi ricchi di natura

«La vitamina E è presente in oli vegetali e frutta oleosa, ma attenzione- avverte Chiara Manzi- non tutti gli oli vegetali la contengono in forma naturale. meglio prediligere sempre olio extravergine di oliva. Una valida alternativa sono i semi di lino, di zucca o di girasole e non dimenticarti delle noci e delle mandorle che sono fonti molto nobili di vit E. E' da precisare che, essendo liposolubile, è termolabile per cui la sua concentrazione tende a degradarsi con il calore. Meglio scegliere alimenti non lavorati e prestare attenzione alla cottura e alle trasformazioni casalinghe».

Fabbisogno e carenze

«Il fabbisogno giornaliero di vitamina E si aggira attorno agli 8-10 mg, per un massimo di 15 mg- continua la nutrizionista- la carenza di vitamina E è spesso correlata a malnutrizione, diete ferree in cui il quantitativo di grassi è ben sotto la soglia minima. In soggetti di diversa età può comportare effetti differente.Nei bambini e nei ragazzi la carenza può comportare difetti nella crescita e nello sviluppo, mentre tra gli adulti causa problemi nervosi e metabolici. Diverso è il discorso per l’eccesso, anche la miglior medicina se in eccesso provoca danni e disturbi. In questo caso, sebbene sia raro, gli studi hanno notato un correlato innalzamento della pressione sanguigna e una riduzione degli ormoni tiroidei, particolarmente impattante per chi soffre di disturbi legati alla tiroide. Nel breve termine si possono notare stanchezza, nausea e problemi digestivi».