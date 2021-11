Pompelmo, frutto perfetto? Non è così

Salutare e ideale per accompagnare piatti a base di pesce. Il pompelmo p un frutto dalle mille proprietà, ma anche controindicazioni.

Vitamine

Oltre ad essere ricco di minerali, infatti, il pompelmo possiede tantissime vitamine del gruppo A, C e B e accertate proprietà antitumorali. Un vero e proprio toccasana, quindi, per chi desidera seguire uno stile di vita sano, soprattutto grazie ad alcune caratteristiche tipiche di questo agrume. Il frutto e il succo del pompelmo sono infatti in grado di favorire l'eliminazione degli accumuli di grasso in eccesso, anche grazie alle fibre che contiene, di stimolare la digestione e la diuresi. Vitaminico, anti cellulite, drenante e dimagrante.

Attenzione a...

Benché i benefici legati alla sua assunzione siano ampiamente riconosciuti, è molto importante prestare attenzione al consumo del pompelmo se, in concomitanza, si seguono delle terapie farmacologiche. Il pompelmo, infatti, può influenzare l’azione di alcuni farmaci a causa della presenza della naringina, sostanza responsabile del gusto amaro tipico del pompelmo e causa di un più lento smaltimento dei farmaci e, conseguentemente, di una loro permanenza eccessiva nell'organismo.

Proprio per questo motivo, i fenomeni di sovradosaggio a seguito dell'assunzione concomitante di pompelmo e farmaci sono frequenti ed è importantissimo fare sempre riferimento al proprio medico di fiducia per evitare possibili conseguenze negative. Statine, agenti immunosoppressori, anti-ritmici, antibiotici, bloccanti del canale del calcio sono alcuni dei farmaci che potrebbero non funzionare a dovere se si consuma pompelmo in dosi eccessive, o addirittura determinare un incremento degli effetti collaterali

I semi di pompelmo

Non solo polpa e succo: anche i semi del pompelmo sono preziosi per la nostra salute grazie al loro forte potere antiossidante e antinfiammatorio. Inoltre, contribuiscono ad incrementare la naturale azione antibatterica dell’organismo e svolgono anche un’azione antiallergica. Per facilitare l’assunzione dei semi di pompelmo, in commercio sono disponibili i loro estratti che possono essere comodamente consumati in diverse occasioni per sfruttare tutte le loro proprietà benefiche. Gli estratti di semi di pompelmo infatti sono perfetti per combattere il mal di gola, il raffreddore, l’otite, la cistite, la colite, la stomatite e persino l’acne. Inoltre, l’estratto di semi è un ottimo rimedio da associare all’azione dei prodotti detergenti per l’igiene intima: grazie alla sua azione antinfiammatoria, infatti, è in grado di lenire rossori, pruriti e fastidi genitali.