Olio di palma, quando diventa dannoso per la salute? Risponde la scienza

L'olio di palma deriva dalla polpa del frutto della palma da olio (elaeis guineensis) ed è un grasso di consistenza solida a temperatura ambiente. È un ingrediente largamente impiegato nell'industria alimentare e presenta un contenuto di acidi grassi saturi superiore alla maggior parte degli altri grassi usati in alimentazione come l'olio di semi di girasole, l'olio di soia e le margarine vegetali. Il suo largo impiego nei prodotti alimentari è dovuto al fatto che, proprio per la prevalenza di acidi grassi saturi, contribuisce a conferire gusto, friabilità e croccantezza ed è più resistente ai processi di ossidazione e irrancidimento.

Possibili effetti negativi

L'Istituto Superiore di Sanità, nel suo portale ufficiale, spiega che i possibili effetti negativi sulla salute dell'olio di palma sono legati alla presenza di una rilevante quantità di acidi grassi saturi che, secondo le evidenze scientifiche, se consumati in eccesso sono responsabili di un aumento del rischio di alcune malattie, in particolare di quelle cardiovascolari. L'Istituto Superiore di Sanità precisa, tuttavia, che nessun alimento o ingrediente è tossico di per sé ma gli eventuali effetti negativi sulla salute derivano dalla quantità consumata e dallo stile di vita di ciascun individuo. Pertanto, ciò che può rappresentare un rischio per la salute è il consumo di quantità eccessive di prodotti lavorati contenenti olio di palma. I grassi saturi contenuti, infatti, vanno ad aggiungersi a quelli già assunti con gli alimenti di origine animale comunemente presenti nella dieta giornaliera come, ad esempio, latte e derivati, uova e carne, ricchi di tali grassi. Nelle persone con normali valori di colesterolo del sangue, non in sovrappeso o obese, che consumino una dieta varia con quantità adeguate di acidi grassi vegetali polinsaturi, il consumo dell'olio di palma non è correlato all'aumento di fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Non c’è evidenza, inoltre, di una connessione tra il consumo di olio di palma e la comparsa del cancro nell'uomo. Nel frattempo, spiega ancora l'ISS, nelle fasce di popolazione a rischio quali bambini, anziani, persone con alterazioni del metabolismo dei grassi, individui in sovrappeso o obesi, individui con malattie cardiovascolari o con ipertensione, il consumo di quantità più elevate del consentito di acidi grassi saturi deve essere tenuto sotto controllo perché sono più sensibili ai loro effetti negativi rispetto alla popolazione generale.

L'autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Autority, EFSA), nel valutare i rischi per la salute derivanti dalle sostanze che si formano negli oli vegetali raffinati ad alte temperature (circa 200° C) ha focalizzato l’attenzione su alcune sostanze degli acidi grassi, denominate glicidil esteri (GE), che si formano nell’olio di palma durante i processi tecnologici. Tali sostanze rappresentano un potenziale problema per la salute dei consumatori ma va sottolineato che i livelli di GE negli oli e grassi di palma si sono dimezzati tra il 2010 e il 2015, grazie a misure adottate volontariamente dai produttori. Ciò ha determinato una diminuzione importante della loro assunzione. A questo proposito, sono state espresse dall'EFSA una serie di raccomandazioni affinché si conducano ulteriori ricerche per colmare le lacune nei dati e migliorare le conoscenze sulla tossicità (Contaminanti da processo in oli vegetali e alimenti). In conclusione, nell'ambito di una dieta varia e bilanciata, occorre limitare il consumo di alimenti contenenti elevate quantità di grassi saturi.

Fonte: Istituto superiore di sanità