“Pà cu l’ojo” è più di uno snack, la merenda all’anconetana è una bomba di salute

E’ la merenda della tradizione per eccellenza, anconetana ma non solo. Pane e olio, per chi vive in città l’intramontabile “pà cu l’ojo”, non è solo qualcosa di appetitoso. Questo tipo di snack, buono anche come antipasto, ha anche i suoi signori benefici.

1 - Vitamine

Una fetta di pane con olio contiene vitamine B1, B2, B6 e B9, E oltre a ferro, magnesio e potassio.

2 - Cuore

Gli acidi grassi dell’olio extravergine di oliva stabilizza i livelli di LDL, conosciuto come il “colesterolo cattivo”.

3 - Digestione

La combinazione pane + olio aiuta le funzioni intestinali

4 - Umore

I polifenoli, acidi contenuti nell’olio extravergine di oliva, aiutano a stimolare la produzione di endorfine.

5 - Fegato

Tra le proprietà di questo abbinamento c’è anche la depurazione del fegato

6 - Pelle

Il betacarotene nell'olio di oliva è un ottimo alleato della pelle

Quando mangiarlo

Gli esperti consigliano di mangiare pane e olio a colazione, ma anche come pasto principale abbinandolo ad altre pietanze.