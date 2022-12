Panettone, istruzioni per l'uso: come inserirlo senza sensi di colpa nella dieta delle feste

Alveolatura, profumo e dolcezza ma non solo. Attenzione al colore della superficie, deve essere dorato e non bruno. Il panettone (o pandoro, quello che piace di più) davvero buono deve aver la calotta chiara per un vero augurio di buona salute e longevità. Come inserire panettone e pandoro all’interno di una dieta sana ed equilibrata? I consigli di Chiara Manzi, ricercatrice ed esperta in Culinary Nutrition. Per rimanere in forma e in salute non è necessario negarsi i dolci della tradizione natalizia.

Scegliere panettoni classici, non particolarmente farciti o ricoperti di cioccolato, questi plus apportano calorie, grassi e zuccheri in più.

Gustarlo a colazione, il momento della giornata in cui il nostro organismo utilizza in modo più efficiente gli zuccheri.

Nutrire la microflora intestinale per ridurre l’impatto negativo di grassi e zucchero. È consigliabile accompagnare la porzione con un bicchiere di kefir, ricco di probiotici, e associarlo a un prebiotico come l’inulina. Questo permette di garantirsi uno stato di eubiosi.