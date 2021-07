Cibi amici dell'abbronzatura (e sicuri): la "top" 10 di Coldiretti

Frutta e verdura agevolano la tintarella e proteggono la pelle dal solleone. Il messaggio parte dai mercati di Campagna Amica di tutta la regione dove saranno allestite iniziative per sabato 24 luglio. Frutta e verdure ricche di vitamine sono alla base per difendere l’organismo dalle temperature elevate e dalle scottature. Appuntamento ad Ancona al Mercato Coperto di via Martiri della Resistenza dalle 8 alle 13, a Pesaro al Mercato di Via Lombardia dalle 9.30 alle 12.30, a Macerata al Mercato Coperto di via Morbiducci dalle 8 alle 14, a Fermo al Mercato Coperto di piazza Dante dalle 9.30 alle 12, ad Ascoli al Mercato Coperto di via Tranquilli dalle 9.30 alle 12.

Amici dell'abbronzatura: la top 10

Tra consigli utili, curiosità per una tintarella a km0 e degustazioni di frutta fresca locale o di macedonia. Frutta e verdura sono antiossidanti “naturali” ricchi di vitamine A, C ed E.”Con il caldo è importante consumarne per mantenere l’organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi prodotti come conseguenza dell’esposizione solare, soprattutto gli alimenti che contengono valori elevati di vitamina A favoriscono abbronzatura e protezione. I valori sono espressi in microgrammi di Vitamina A o in quantità equivalenti di caroteni per 100 grammi:

1. Carote 1200

2. Radicchi 500-600

3. Albicocche 350-500

4. Cicorie e lattughe 220-260

5. Meloni 200

6. Sedano 200

7. Peperoni 100-150

8. Pomodori 50-100

9. Pesche e nettarini 100

10. Cocomeri, fragole e ciliegie 10-40