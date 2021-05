Alga spirulina nella dieta: caratteristiche, benefici e controindicazioni

Esiste un’alga che vive in acqua dolce e permette di dimagrire, o così ci hanno sempre detto. E’ vero? Non ci sono ancora prove scientifiche in grado di confermarlo, così come non è possibile affermare con certezza che aiuti nella fase digestiva. L’alga può essere utile a chiunque abbia bisogno di integrare minerali, in particolare il ferro, o necessiti di una fonte proteica supplementare. Detto questo, scopriamo tutte le caratteristiche dell’ Alga Spirulina.

Caratteristiche

L’alga spirulina viene assunta come integratore in compresse, fiocchi o polvere. Tra le principali caratteristiche c’è l’alto contenuto di proteine non animali (dal 55% al 65% del suo peso), amminoacidi essenziali e lipidi. Quest’alga contiene anche:

ferro,

rame,

manganese

magnesio,

tocoferolo,

carotenoidi (o provitamine A),

inositolo

vitamina B12

Attenzione però. La vitamina B12 è contenuta in forma biologicamente non attive, ciò significa che la spirulina non deve essere considerata un integratore o un alimento funzionale utile per prevenire o colmare la carenza di questa vitamina nella dieta.

I benefici

Tra i principali benefici che derivano dall’assunzione dell’alga spirulina possiamo trovare:

azione antiossidante – grazie alla presenza di vitamine, ficobiline ed altri pigmenti, tra cui la clorofilla, la spirulina ha forti proprietà antiossidanti, favorendo memoria e concentrazione, contrastando i radicali liberi e proteggendo l’organismo dai danni che questi possono causare, come invecchiamento precoce, malattie neurodegenerative, alcune forme tumorali e malattia aterosclerotica;

prevenzione delle malattie cardiovascolari - grazie alla presenza di omega-6 e dell'acido gamma linolenico, l'alga spirulina aiuta a migliorare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, normalizzare la pressione arteriosa, partecipare alla formazione delle guaine mieliniche che rivestono i nervi e migliorare la funzionalità del sistema immunitario;

supporto nutrizionale nelle diete vegane e vegetariane

supporto nello stato di salute di atleti sottoposti ad allenamenti intensi;

protezione dell’organismo dai danni indotti dallo stress ossidativo e dall’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti.



Controindicazioni

Per evitare possibili effetti collaterali è importante assicurarsi che l'alga spirulina non sia contaminata da microcistine o anatossine, sostanze tossiche che, anche se non sono prodotte direttamente dalla spirulina, possono essere presenti per contaminazione. Queste sostanze, infatti, possono causare disturbi gastrointestinali, come mal di stomaco, nausea, vomito, debolezza, sete, battito cardiaco accelerato, shock e, a lungo termine e nei casi più gravi, cancro al fegato e decesso. Inoltre è bene ricordare che la spirulina può assorbire metalli pesanti: per questo è bene acquistare solo prodotti sicuri.

In ogni caso, è sempre buona norma avere il parere di un esperto prima di iniziare ad assumere prodotti a base di alga spirulina, poiché esistono delle condizioni nelle quali l'uso di spirulina deve essere evitato. Tra queste troviamo: problemi alla tiroide, malattie autoimmuni, calcoli ai reni, gravidanza o allattamento, gotta. Inoltre, l’alga spirulina va assolutamente evitata da pazienti affetti da fenilchetonuria o che seguono trattamenti anticoagulanti.