Il Basket Girls Ancona sogna la A2 e ufficializza la partnership con Estra Prometeo

ANCONA- Nel pieno della settimana che porta alla partita più importante della storia recente del Basket Girls Ancona, la Società dorica è orgogliosa di comunicare l’avvenuto accordo di collaborazione con Estra Prometeo.

A sancire ufficialmente il rapporto tra il club del Presidente Sturani e una delle principali società di vendita di gas naturale ed energia elettrica delle Marche e della fascia adriatica, c’è stato un incontro tra la squadra di coach Castorina e il Presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini. Un momento vissuto direttamente sul campo del Palascherma a testimonianza della vicinanza tra le due parti. Foto di rito, l’immancabile in bocca al lupo per la gara decisiva contro Milano e l’appuntamento per domenica alle 18.30 quando si alzerà la palla a due della finale di ritorno che mette in palio la promozione in Serie A2.

«Domenica queste ragazze si giocano l’accesso alla Serie A2 – ha commentato Gnocchini nel corso dell’incontro – Queste ragazze, i loro allenatori e tutta la società hanno l’occasione di scrivere una pagina importante per lo sport cittadino al termine di una stagione che fin qui ha regalato tante soddisfazioni. Come presidente di Estra Prometeo, ma soprattutto come anconetano e come sportivo, sono fiero ed orgoglioso di essere stato al fianco di un club che fa del territorio, della programmazione e dei giovani uno dei propri capisaldi. Sono queste le qualità che ricerchiamo e che Estra Prometeo mira da sempre a sostenere. Auspicando in un’importante cornice di pubblico, sarò come sempre presente al Palascherma nella speranza di vivere una bella domenica di sport».