La banda musicale “Gastone Greganti” rinnova le cariche associative

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Banda Musicale “Gastone Greganti” di Montemarciano, che nel 2024 celebrerà il suo 180esimo anniversario di fondazione, rinnova il vertice delle cariche associative.

L’assemblea generale si è svolta domenica 30 gennaio; nel corso della stessa sono stati eletti i nuovi componenti del Direttivo e l’Organo collegiale ha provveduto al rinnovo delle cariche. La nuova Presidente dell’Associazione è Noor Gholam, che nel precedente Direttivo ricopriva la carica di tesoriera. Vice Presidente, Mirco Ragaglia, mentre per l’incarico di Segretario è stato nominato l’ex presidente Pietro Viconi e la nuova Tesoriera sarà Alessia Pulita. Completano il Direttivo tre componenti storici dell’organico: Marco De Francesco, Gianluca Greganti e Giacomo Greganti, nonché un giovanissimo ma validissimo sassofonista, Daniele Bolletta, non ancora ventenne, su cui la banda “Gastone Greganti” nutre grandi speranze. Come da Statuto, il nuovo Direttivo resterà in carica per il prossimo triennio 2022-2025. «Nei prossimi tre anni dovremo lavorare per ripartire con rinnovato entusiasmo dopo tutte le difficoltà dovute alla pandemia – fanno sapere dal Direttivo – i prossimi obiettivi da perseguire saranno il rafforzamento della Scuola di Musica e la realizzazione di iniziative che rinsaldino il tradizionale rapporto di affetto tra il nostro sodalizio musicale, decano tra le associazioni di Montemarciano, e la comunità locale. Legame che troverà il momento clou nel 2024 quando la Gastone Greganti festeggerà i suoi 180 anni di storia».