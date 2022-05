Baltimora da brividi, Roma e Milano sold out per il vincitore di X-Factor

ANCONA- Autentici bagni di folla quelli riservati da Roma e Milano a “Baltimora”, al secolo Edoardo Spinsante. Il giovane anconetano vincitore dell’ultima edizione di X-Factor ha fatto registrare il tutto esaurito nelle tappe del live tour 2022 celebrate, rispettivamente, il 10 maggio al Largo Venue della Capitale e il 15 maggio al Santeria Toscana di Milano confermandosi ancora una volta tra i principali idoli delle nuove generazioni e non solo. Nel corso del tour, Spinsante ha previsto anche una tappa al Mamamia di Senigallia che è andata in scena il 13 maggio:

«E’ stata una gran bella emozione vedere Edoardo sul palco con tutta quella gente intorno che cantava le sue canzoni – ha spiegato il padre Luca Spinsante che lo ha seguito nelle varie occasioni – Per noi familiari sono stati brividi puri. Città come Milano e Romo lo hanno accolto benissimo e certe emozioni te le porti dentro. Ha cantato e suonato per circa un’ora e mezza alternando dodici, tredici pezzi. Non sono mancati gli inediti che hanno reso ancor più speciali questi appuntamenti. La cosa che ci ha più sorpreso? La facilità con la quale tiene il palco. Che sapesse cantare ce ne siamo accorti, che stesse crescendo anche in termini di coinvolgimento lo stiamo scoprendo passo dopo passo».

A Milano Baltimora si è esibito anche in un duetto da brividi, sulle note di una vecchia canzone di Mina, con Francesco De Leo dei Caracas. In cantiere sono pronte altre iniziative per l’estate, molto probabilmente anche nella sua Ancona.