Il superyacht con tanto di barca a vela. Ecco il 70 metri targato CRN: destinazione Bahamas

Nuovo progetto di CRN. È il superyacht CRN M/Y 145- Project Thunderball, nuovo superyacht di 70 metri in acciaio e alluminio, completamente su misura nella progettazione, nell’architettura navale, nella ingegnerizzazione e nella costruzione. CRN M/Y 145 unisce il know-how e la qualità progettuale e costruttiva del cantiere navale CRN con l’esperienza di Vripack - che ne ha progettato le linee esterne e l’architettura navale - e la creatività dello studio Nauta Design, che ne ha sviluppato gli interiors e gli arredi delle aree outdoor.

Si tratta di una nave con una tradizionale prua lunga, una superficie liscia, un profilo basso e linee affilate simili a quelle di una barca a vela, con sentine curve: il tutto studiato con attenzione per avere un risultato di crociera altamente efficiente e una manovrabilità comoda e confortevole. L’armatore è un appassionato di barca a vela e per questo motivo lo yacht sarà accompagnato da una barca a vela più piccola che affiancherà la nave madre. Il superyacht navigherà tra il Mediterraneo, le Bahamas e la Florida e sarà utilizzata come base per la pesca subacquea, la vela e le immersioni.

CRN M/Y 145 è progettata su 5 ponti, con un gross tonage di 1.100 GT, 70 metri di lunghezza, 11 metri di baglio e sarà accessibile per 12 ospiti e 15 membri dell’equipaggio. Il concept degli interni di CRN M/Y 145 Project Thunderball va oltre il tempo e le mode. Esprime la cultura del mare grazie ad un sofisticato insieme di dettagli, una combinazione tra l’eredità storica e un look raffinato e contemporaneo, reinterpretati in chiave lifestyle. Un mood ispirato al mare si fonde con l'artigianato di alto livello per definire un nuovo stato dell'arte dello yachting.