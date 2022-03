Terzo superyacht in 28 giorni: cantieristica anconetana a gonfie vele

ANCONA - È il terzo superyacht firmato Custom Line a scendere in mare a Febbraio, a solo due mesi dall’inizio dell’anno, presso la Superyacht Yard di Ferretti Group ad Ancona. Con i suoi 32,82 metri di lunghezza fuori tutto, Custom Line 106’ M/Y “Y” si distingue per il profilo filante e dinamico e le performance idrodinamiche, che caratterizzano la linea planante del brand.

A rubare l’occhio è l’accostamento di materiali negli arredi interni: l’essenza dominante, lo zebrano striato color cioccolato, viene ripresa, con le medesime geometrie, nei marmi, posati in opera in verticale. I chiaroscuri naturali, generati dal legno con venature brune, creano un contrasto sofisticato anche con la pelle color lino, filo conduttore di un superyacht che rispecchia la personalità contemporanea dell’armatore di provenienza europea.



Le finestrature a scafo sono ampie e generose, mentre in coperta le vetrate cielo terra offrono un contatto diretto col mare, ampliato ulteriormente dalla loro forma convessa.Caratterizzato da 220 m² di superfici esterne calpestabili interconnesse tra loro, Custom Line 106’ M/Y. Lo yacht nasce dalla stretta collaborazione tra il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, e l’expertise nella progettazione del design degli esterni e degli interni di Francesco Paszkowski Design. Ad interpretare i desiderata di stile dell’armatore, il Custom Line Atelier.