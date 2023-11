Il superyacht di CRN conquista l'Iss Design and Leadership Award 2023

ANCONA - CRN M/Y CIAO, true custom yacht interamente in alluminio firmato CRN, è stato premiato al prestigioso ISS DESIGN AND LEADERSHIP AWARD nella categoria Best in Motor <500 GT (above 24m). Il riconoscimento è stato consegnato giovedì 26 ottobre durante una serata di gala, nell’elegante cornice del The Ritz-Carlton di Fort Lauderdale Beach, alla presenza delle più autorevoli eccellenze del mondo nautico.

Giunto alla sua 33° edizione, questo storico premio – il primo nel mondo dello yachting – celebra l’eccellenza nel campo del design, dell’ingegneria e dell’innovazione. Riconoscimento alla dedizione totale del cantiere navale, unita a creatività e grande capacità di innovazione, l'ISS DESIGN AND LEADERSHIP AWARD è destinato ai progetti ritenuti più all’avanguardia, non solo in termini di architettura navale e soluzioni ingegneristiche, ma anche come design ed eleganza dello scafo. Oltre a testimoniare l’alta qualità costruttiva e progettuale di CRN, il premio conferma la profonda capacità del cantiere navale di tradurre in realtà la visione e il brief dell’armatore. Tra gli elementi che hanno colpito la giuria ci sono le linee esterne tese e slanciate, la prua verticale e l'interazione continua tra gli spazi interni ed esterni. Molto apprezzate le ampie finestrature, che amplificando la luce naturale, fanno risaltare il mix di vivaci sprazzi di colori che caratterizzano gli arredi e i materiali. Da un punto di vista tecnico è stato invece sottolineato un uso intelligente del garage all'aperto per mantenere lo yacht sotto i 500GT, oltre che un eccellente utilizzo dello spazio per migliorare l'esperienza di intrattenimento dell'armatore e degli ospiti.

Lo yacht

Il 52 metri è stato progettato e costruito da CRN, che ne ha sviluppato l’intera architettura navale. Il cantiere si è avvalso della collaborazione dello studio di design e architettura Omega Architects, che ha curato le linee esterne, e dello studio di architettura Massari Design, che si è occupato delle numerose e ampie zone ospiti esterne e dei luminosi interiors. Creatività, passione, cultura, ricerca e unicità sono le tappe chiave che rappresentano il processo di creazione di ogni superyacht CRN. La qualità è evidenziata in ogni aspetto, dalla minuziosa attenzione per i dettagli all’abilità artigianale delle maestranze, fino al know-how approfondito del cantiere. Riconosciuto per la sua architettura navale innovativa e le soluzioni ingegneristiche avanzate, CRN è specializzato nella progettazione di yacht sartoriali – unici e esclusivi – perfetta sintesi di idee, saperi e professionalità.

Con i suoi 52 metri di lunghezza, un baglio di 9 metri e un gross tonnage di 499 GT, lo yacht si sviluppa su cinque ponti. Può accogliere comodamente a bordo fino a 10 ospiti, nella suite armatoriale posta nel Main Deck e nelle 4 cabine VIP situate nel Lower Deck. Sono inoltre previste 6 cabine per gli 11 membri dell’equipaggio. CRN M/Y CIAO riflette la personalità di un armatore esperto e appassionato del mare, che ha specificatamente richiesto massima attenzione alla progettazione delle zone social, con grandi e confortevoli spazi “en plein air” che fossero accuratamente collegati in modo fluido con gli ampi e luminosi spazi interni. Le magnifiche aree esterne, come le due grandi lounge con solarium e piscina poste sia sul Sun Deck che sul Main Deck, insieme all’ampia area “alfresco dining” sull’Upper Deck, sono state concepite per essere vissute come spazi multifunzionali, votati alla convivialità, per godere appieno della vita all’aria aperta e a stretto contatto con il mare. Frutto di tecnologie all’avanguardia, flessibilità e creatività, CRN M/Y CIAO è uno splendido esempio della capacità costruttiva del cantiere di Ancona.