Da magazziniere ad Area manager: stella al merito per Walter Tarabelli

Walter Tarabelli, 52 anni di Filottrano e residente a Numana, è responsabile commerciale Italia per l’azienda Automa srl di Casine di Paterno, specializzata nella produzione di tecnologie Made in Italy per soluzioni di monitoraggio remoto e telecontrollo in ambito Oil, Gas & Water. Martedì 30 novembre alle ore 10.30 riceverà alla Mole Vanvitelliana di Ancona la Stella al Merito di Maestro del Lavoro.

L’assegnazione del prestigioso premio rimarca il percorso di crescita personale e professionale che Tarabelli ha compiuto all’interno dell’azienda essendo stato assunto come magazziniere nel 1992 e ricoprendo, oggi, il ruolo di Area Manager per il mercato italiano. Giorgio Giorgetti, Amministratore Delegato dell’azienda con commesse in tutto il mondo e Presidente di Confapi Marche rimarca la valenza simbolica del premio. «Per noi Walter Tarabelli è l’esempio per tutti i giovani che entrano a far parte del nostro staff di come serietà, impegno, voglia di imparare e passione possano consentire di raggiungere importanti obiettivi personali e professionali”– ha detto Giorgetti- Il premio è una bella gratificazione per lui e una grande soddisfazione per noi». In seno alle aziende che aderiscono a Confapi Industria Ancona, Tarabelli è uno dei primi dipendente a ricevere questo riconoscimento. «Siamo sempre lieti di contribuire a valorizzare i risultati dei nostri associati – ha aggiunto Michele Montecchiani, Direttore di Confapi Ancona – convinti che solo nel gioco di squadra si raggiungano i risultati più prestigiosi».