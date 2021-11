Vertenza Enedo: nessun licenziamento sotto l'albero di Natale

«Ieri si è svolto l’incontro in Confindustria tra le organizzazioni sindacali e l’ azienda e i sindacati si ritengono soddisfatti per i risultati fin ad ora raggiunti. Le richiesta avanzate fin dalla fase iniziale della trattativa si stanno concretizzando; è stata quindi superata la procedura di licenziamento coatto del 28 dicembre sventando così la possibilità che le lavoratrici e i lavoratori possano ritrovarsi la lettera di licenziamento sotto l’ albero di Natale». Lo scrivono in una nota i sindacati Fim Cisl- Fiom e Uilm.

«Ora si sta lavorando ad un percorso che prevede l’ utilizzo degli ammortizzatori sociali senza licenziamenti forzati ma solo ed esclusivamente uscite volontarie ed incentivate e si continua la discussione anche sull’ulteriore riduzione degli esuberi- prosegue la nota- Inoltre, le organizzazioni sindacali continueranno in questo percorso a tenere sotto attenta osservazione l’ azienda affinché tra un anno cioè alla fine della cassa integrazione , le attività possano riprendere a pieno ritmo e sempre con la prospettiva che l’Enedo rimanga sul territorio rafforzandosi e diventando una realtà industriale sempre più importante. Le organizzazioni sindacali auspicano che la chiusura definitiva dell’accordo possa avvenire nell’incontro previsto per il 2 dicembre e successivamente nell’assemblea con le lavoratrici e i lavoratori del 3 dicembre l’ accordo verrà sottoposto al voto per la sua definitiva ratifica».