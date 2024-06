Timone Yachts Group: a Venezia con Seadeck 6, già ‘re’ della Design Week e con Magellano 60

SENIGALLIA - Sono sbarcate in laguna nei giorni scorsi con notevole successo, sono state presentate ad una clientela selezionata e fortemente interessata ad entrambe le imbarcazioni da Timone Yachts Group: dopo aver affascinato tutti durante la Design Week di Milano, dove ha debuttato con una luxury experience di grande suggestione ai ‘Bagni Misteriosi’, il Seadeck 6 ha conquistato anche gli avventori del Salone Nautico di Venezia, appena conclusosi e dove è stato presentato ufficialmente a tutti.

L’altra imbarcazione di gran valore con cui era presente Timone Yachts Group al Salone è stato Magellano 60 che sta solcando l’Adriatico per un tour che lo ha visto già protagonista a Lignano Sabbiadoro, Chioggia e ora a Venezia per proseguire poi con altre tappe. Ad accompagnare i due gioielli in questa nuova ‘avventura’ è stata quindi una realtà che è da oltre trenta anni rappresenta una garanzia tra i dealer italiani: la Timone Yachts Group di Senigallia, con cantieri di refitting a Fano, che per la quarta volta ha partecipato alla kermesse veneziana, vero e proprio apripista per l’intero mercato dell’Adriatico, oltre che dell’Europa centrale e dell’Est. Magellano 60 sta invece solcando l’Adriatico per un tour che lo ha visto già protagonista a Lignano Sabbiadoro, Chioggia e ora a Venezia per proseguire poi con altre tappe. ‘Questo del Salone è un appuntamento irrinunciabile’, lo definisce Luigi Gambelli, Presidente di Timone Yachts Group, specialmente per chi, come Timone Yachts, guarda da sempre al segmento di mercato che abbraccia una zona molto ampia tra l’Adriatico, appunto, e la Mitteleuropa. “Abbiamo ottenuto grandi riscontri per entrambe le barche con cui eravamo presenti ed abbiamo incontrato la fiducia di chi era presente – commenta Gambelli – fattori che ci permettono di gestire con cauto ottimismo anche questi tempi non semplicissimi per il nostro mercato. Siamo lieti di aver avuto l’onore e la responsabilità di proporre al pubblico, con Seadeck, questa nuova, poliedrica linea che rappresenta il top tra gli yachts di gran lusso’ e Magellano 60 che ha ottenuto notevoli apprezzamenti ed importanti riscontri dagli avventori presenti, ottimi conoscitori del settore. Sono due imbarcazioni che hanno mercati complementari e si adattano perfettamente alle esigenze degli amanti della nautica di lusso”.

Una partecipazione al Salone di Venezia che ha rappresentato una grande vetrina per anche per Blu Yachts, brand di Timone Yachts Group e concessionario per Pardo, con le proprie punte di diamante rappresentate da Pardo 43 e il GT52. Una stagione estiva, insomma, ricca di eventi nella quale durante i mesi di giugno e luglio si susseguiranno open day, sunset cocktail lungo la costa Est dell’Adriatico, tra Croazia e Albania, per far conoscere da vicino i modelli di punta.