Tigotà apre a Porto San Giorgio, posizioni aperte in tutte le Marche

Tigotà cresce ancora nelle Marche. Dopo Osimo e Loreto, ora investe in provincia di Fermo con un nuovo store a Porto San Giorgio in Via Pompeiana 41. Dopo i mesi di stop imposti dall’emergenza Covid-19, è ripartito quindi ufficialmente il piano di sviluppo nazionale 2020 per il brand della pulizia della casa e la bellezza della persona.

Tigotà conferma di investire molto nelle Marche, dove ad oggi conta 24 punti vendita. Proprio in un’ottica di continua crescita sul territorio marchigiano la società sta cercando immobili da poter prendere in affitto per l’apertura di nuove attività. È possibile proporre locali inviando un’email a proposte.immobili@gottardospa. it o collegandosi al sito www.gottardospa.it cliccando su “ricerca immobile” nella voce “azienda” (La Gottardo Spa è proprietaria del brand Tigotà). Sempre all’interno del sito di Gottardo S.p.A. si possono monitorare le posizioni aperte in tutta la regione e candidarsi dalla sezione “Lavora con Noi”. Attualmente l’azienda cerca consulenti di bellezza/beauty, addetti/e alla vendita, addetti/e al rifornimento scaffali, allievi referenti di punto vendita e categorie protette nelle città di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, San Benedetto del Tronto, Montecchio di Vallefoglia, Fabriano, San Severino Marche, Loreto, Tolentino e Senigallia.