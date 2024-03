Stramilano 2024, Fileni nel gruppo degli sponsor ufficiali

Fileni, tra i principali player del settore avicolo italiano, è sponsor ufficiale di Stramilano, storica corsa non competitiva che domenica 24 marzo 2024 animerà le vie del centro del capoluogo lombardo. Nata nel 1972 e giunta ormai alla sua 51ma edizione, la manifestazione costituisce da sempre un’occasione di ritrovo per migliaia di sportivi e non provenienti da tutto il mondo, che ogni anno si riuniscono per vivere insieme una giornata diventata col tempo sinonimo di aggregazione e movimento all’aria aperta.

Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno Stramilano mette a disposizione degli appassionati di ogni età tre percorsi alternativi tra i quali scegliere: la Stramilanina, 5 km pensati per i piccoli atleti, le loro famiglie e per chi ha voglia di divertirsi senza affaticarsi troppo; la storica Stramilano, lunga 10 km, che da Piazza Duomo arriva fino all’Arco della Pace; e, infine, la Stramilano Half Marathon, una vera e propria gara competitiva internazionale lunga ben 21,097 km, riservata a corridori professionisti che desiderano sfidare i propri record personali.

Il Gruppo Fileni sarà presente quest’anno alla manifestazione con un gazebo brandizzato, all’interno del quale verranno preparati e distribuiti gratuitamente una serie di prodotti della gamma di gastronomia Fileni Buoni & Bilanciati e Fileni Buoni & Veloci. Fileni è anche Official Partner e Fornitore Ufficiale di carni della Nazionale Italiana di Calcio, una dimostrazione del costante impegno della società nel garantire, a sportivi e non, un elevato benessere psico-fisico basato su un’alimentazione salutare, variegata e bilanciata, ideale da abbinare ad una vita attiva.

«Siamo entusiasti e orgogliosi di poter essere parte di Stramilano 2024, un evento ormai ‘storico’ della città di Milano ma non solo, caratterizzato da un alto valore civico, ricreativo e formativo e fondato su quei valori alla base di ogni disciplina sportiva nei quali si rispecchia la nostra filosofia aziendale. Iniziative come questa incarnano quei valori di aggregazione, divertimento e benessere a cui siamo da sempre molto legati e che vogliamo promuovere nell’ottica di uno stile di vita sempre più sano e attivo», ha dichiarato Barbara Saba, Direttrice Marketing e Innovazione del Gruppo Fileni.