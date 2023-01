Caccia alle startup della silver economy: aperta la nuova call per l’edizione 2023 di Next Age

ANCONA - Una società che tende ad invecchiare ha necessariamente bisogno di innovazione nei sistemi di assistenza. Per questo è stato creato Next Age: il primo percorso di accelerazione in Europa specificamente creato per le startup della Silver Economy nato su iniziativa di Cdp Venture Capital assieme ad AC75 Startup Accelerator, l’acceleratore di startup promosso da Fondazione Marche con Fondazione Cariverona e Università Politecnica delle Marche. Nel 2023 l’acceleratore ha avviato una partnership anche con Regione Marche. Si apre, dunque, la nuova call per la caccia alle startup più innovative nel settore.

Il programma

Next Age è un programma triennale che prevede di selezionare ogni anno circa 10 startup in fase seed e pre-seed, che avranno accesso ad un percorso strutturato della durata di 4 mesi (parte in presenza e parte da remoto) con il supporto dei partner dell’acceleratore, per essere guidate verso la validazione delle proprie soluzioni e del proprio modello di business. Durante il percorso le startup ricevono un primo round di investimento seed, un percorso di accelerazione, il supporto diretto dei partner, il confronto con mentor internazionali, l’accesso ad aziende del settore con cui sviluppare partnership. Oltre all’investimento iniziale di 102.000 euro per ciascuna delle startup selezionate, gli asset del programma includono il capitale per due successivi round di follow-on post accelerazione per un budget complessivamente allocato fino a rispettivamente 1,8 milioni di euro e 4,8 milioni di euro, destinati alle realtà con il maggiore potenziale di crescita. Il programma è gestito da AC75 Startup Accelerator insieme al venture capital internazionale SOSV, e vede la presenza di Intesa Sanpaolo in qualità di main partner oltre che dell’Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (I.N.R.C.A.), dell’Università Politecnica delle Marche e dello UK National Innovation Center for Aging (NICA) come partner scientifici dell’iniziativa.

La mission

La mission del programma Next Age è sviluppare un hub dell’innovazione nella Silver Economy attraverso il coinvolgimento attivo di startup, aziende corporate, centri di ricerca ed investitori nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di avviare collaborazioni operative tra ognuno di questi attori. Le startup che si vogliono candidare a Next Age 2023 possono caricare la propria application al link: https://www.f6s.com/nextage-acceleration-program/apply

«E’ motivo di grande soddisfazione per noi seguire lo sviluppo dei programmi della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, che in due anni ha raggiunto 16 snodi su tutto il territorio - commenta Stefano Molino, Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital, “L’elemento della “rete” è per noi essenziale per costruire una infrastruttura di supporto allo sviluppo di startup e di nuove relazioni per e con il territorio». «La mission di AC75 è infatti quella di accelerare start up capaci di produrre ed offrire le migliori soluzioni innovative per il mercato mondiale dell’aging - ribatte Mario Pesarewsi, presidente di AC75 Startup Accelerator - innovazioni fruibili ed economiche in grado di contribuire a migliorare la vita di una fascia di popolazione sempre più ampia e di rendere la spesa pubblica più sostenibile e compatibile con le risorse disponibili». Mentre per Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo «Il successo della prima edizione del programma Next Age ha confermato come il sostegno all’ecosistema delle startup, tanto più in un ambito dalle enormi potenzialità come la Silver Economy, sia strategico per accelerare i progetti ad alto contenuto di innovazione. Con la seconda call prosegue e si rafforza quindi la nostra collaborazione con AC75 Startup Accelerator».