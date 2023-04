Inaugurato lo sportello per le comunità energetiche di Confindustria Ancona

ANCONA - "Le aziende oggi sono chiamate ad avere un ruolo attivo e proattivo rispetto ai temi della sostenibilità e sono considerate agenti attivi del cambiamento – così Pierluigi Bocchini ha introdotto il tema della sostenibilità durante l’incontro con l’Assessore Antonini che si è svolto questa mattina nella sede di Confindustria Ancona - Alle aziende oggi non solo viene richiesto di ridurre in modo significativo le esternalità negative che generano attraverso il proprio business, ma anche di impegnarsi nell’ottenere un impatto positivo”. Da qui nasce l’impegno di Confindustria Ancona sul tema della sostenibilità e lo Sportello energia e sostenibilità a disposizione dei soci. “Sono molti i servizi che lo Sportello propone – ha spiegato il Presidente Bocchini - ma oggi siamo qui insieme all’Assessore per inaugurare lo sportello sulle comunità energetiche: le Comunità energetiche sono elementi fondamentali del processo di transizione sostenibile e rappresentano dunque una grande opportunità non solo per le aziende, ma anche per gli enti pubblici e i cittadini”.

Ma non solo: "l’utilizzo di una Comunità energetica permette di creare anche coesione ed inclusione sociale, intesa come aumento del senso d’appartenenza ad un luogo e ad una comunità. Infatti, il consumo dell’energia prodotta all’interno di una CER consente di distribuire le risorse all’interno dello stesso territorio in cui viene realizzato l’impianto, riducendo le distanze fisiche, e quindi le emissioni ambientali, e permettendo di distribuirne i benefici direttamente fra la comunità di riferimento" scrive Confindustria in una nota. "Di difficoltà delle imprese nel settore energia ha parlato l’Assessore Antonini, che, tra le altre ha la delega a produzione e distribuzione dell'energia, green economy, fonti rinnovabili, sottolineando come l’impegno della Regione non si limita a fornire risposte immediate a problemi contingenti, bensì a realizzare progetti strutturali che possano essere di supporto alle aziende in tema di energia ed efficientamento energetico".

“Le comunità energetiche rinnovabili sono una grandissima occasione innanzitutto per cercare di contenere le spese per l'energia che rappresentano costi importanti per le famiglie, per gli enti locali e per le imprese – ha affermato l’Assessore Antonini - La Regione ha destinato 6 milioni di euro proprio per le comunità energetiche rinnovabili, ma sull'energia abbiamo un pacchetto che nel 2023 occuperà circa 60 milioni di euro, molti di questi proprio per le imprese”. E ha sottolineato l’importanza di mantenere uno stretto rapporto con Confindustria “Su questo settore ma come su altri per noi è fondamentale avere un confronto costante con chi rappresenta le aziende, per una condivisione di idee di progetti e cercare di far crescere ulteriormente la nostra regione nei settori strategici, non ultimo quello anche della sostenibilità ambientale”.