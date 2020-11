Spazio nuove idee: Cna accompagna e forma gli imprenditori di domani

L'associazione Cna e Informagiovani di Ancona al fianco di chi ha un’idea e vuole farla diventare un’impresa. Nasce Spazio nuove idee. «Cna e Informagiovani Ancona - si legge nel comunicato - hanno pensato e deciso, anche un po’ controcorrente, di “aprire” uno spazio per le nuove idee. Un nuovo progetto, una goccia nel mare del futuro, ma un’opportunità per tutti coloro che, soprattutto in questo periodo, covano l’idea di un futuro diverso, di costruire una nuova impresa».

L’iniziativa, che si inserisce nel programma 202/2021 di Creaimpresa di CNA, si pone fin da subito al servizio di chi vuole compiere i primi passi nel mondo imprenditoriale, ma non ha ben chiaro quali siano le prime mosse, con un’attenzione particolare per i giovani, grazie alla partecipazione e al contributo dell’Informagiovani di Ancona. Spazio Nuove Idee è quindi la formula con la quale avere un primo approccio alle tematiche della creazione di impresa. Un approccio fisico e digitale. In presenza. Ogni quarto lunedì del mese un consulente di Cna Ancona sarà presente presso lo sportello Informagiovani di Ancona, a disposizione di chiunque abbia bisogno di informazioni o anche solo soddisfare curiosità su questi temi. «Come prendere appuntamento? Basta andare presso gli ufficio di Informagiovani di Ancona (piazza Roma 1 – Ancona), raccontare la propria idea e prendere un appuntamento con il consulente CNA». Ogni primo e terzo lunedì del mese, una diretta on line sui canali Facebook di Cna Ancona e Informagiovani Ancona per raccontare la storia di chi ce l’ha fatta. L’iniziativa, che partirà il prossimo 16 novembre, ha l’obiettivo di informare, formare e accompagnare chi ha in mente di trasformare le proprie competenze in un’impresa e fare in modo che una scelta così coraggiosa sia anche consapevole, chiara e di successo.